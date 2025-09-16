0 800 307 555
Суми в платіжках за комуналку в Україні можуть змінитися: що готують у Мінрегіоні

Особисті фінанси
У всіх будівлях, підключених до централізованого теплопостачання, почнуть обов’язково встановлювати індивідуальні теплові пункти (ІТП). Витрати на їхнє встановлення включатимуть у тариф на транспортування теплової енергії. Водночас це не означає автоматичного зростання сум у платіжках, хоча українців уже попередили про можливу зміну тарифів.
Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, уряд вже підтримав відповідний законопроєкт. Це стане частиною модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності, передає Oboz.ua.

Що таке індивідуальний тепловий пункт

ІТП — це компактний автоматизований комплекс, який монтується у будівлі й регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта. Він отримує теплоносій із центральної мережі та через теплообмінники передає тепло системам опалення і гарячого водопостачання.
Серед переваг ІТП:
  • стабільна подача тепла та гарячої води в будинку;
  • можливість регулювати споживання теплової енергії;
  • потенційна економія на платіжках для мешканців.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт робить ІТП обов’язковим елементом модернізації систем централізованого опалення. Встановлювати й обслуговувати їх будуть теплотранспортуючі організації. Це має зменшити втрати тепла, оптимізувати споживання й підвищити якість послуг.
Крім того, документ передбачає:
  • удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на ІТП враховувалися у тарифі на транспортування теплової енергії;
  • розробку порядку встановлення та обслуговування ІТП, типового договору для споживачів;
  • визначення правил оцінки технічної можливості монтажу ІТП та підготовки будинків до опалювального сезону.
Обозреватель
Тарифи
