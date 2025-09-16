Які податки з посилок, сервісів таксі та кур’єрських служб готують у ВР Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Глобальне підвищення податків, зокрема ПДВ, навряд чи можливе. Натомість ідеться про впровадження окремих рішень, які дадуть змогу поліпшити адміністрування.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю РБК-Україна

«Будуть деякі точкові рішення на кшталт імплементації DAC7. Це директива ЄС, яка стосується оподаткування цифрових платформ на кшталт Uber і Glovo. Йдеться про поліпшення збору податків з діяльності, здійснюваної через такі сервіси», — зазначив він.

Крім того, обговорюється питання оподаткування посилок, яке порушували в переговорах із МВФ.

Гетманцев вважає, що підвищення ПДВ у нинішніх умовах завдасть шкоди економіці.

«Точно на столі зараз немає глобального підвищення ставки ПДВ. Поясню, чому я категорично проти. Це оподаткування є деструктивним в умовах такої великої частки тіньової економіки. Таке підняття збільшить тінь і обтяжить тих, хто є сумлінним платником», — сказав нардеп.

За його словами, розмови про можливі зміни податкової системи мають відбуватися тільки після скорочення масштабів тіньової економіки. «Якщо ми вважаємо, що в тіні 900 млрд гривень, а я думаю, наступного року вже буде 1 трлн, то це питання якості адміністрування», — додав він.

Гетманцев не виключив, що в разі недостатньої підтримки з боку міжнародних партнерів можуть бути прийняті складні заходи.

«Не буду говорити категорично — ні. Якщо ми будемо в ситуації, коли таке рішення буде безальтернативним… Але перед цим мають бути використані всі інші варіанти і можливості. Будемо утримуватися від підвищення податків настільки, наскільки можна буде це робити», — наголосив він.

За його словами, навіть можливе підвищення податків не вирішить проблему бюджетного дефіциту.

«Важливо розуміти, що ці надходження непорівнянні з тими, яких ми потребуємо від партнерів. Ми 10 млрд доларів не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень за рік. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя! Такого не буде», — заявив Гетманцев.

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації повідомив про плани запровадити нові податки в Україні та стягнути борги. Це дасть змогу додатково отримати у 2025 році майже 50 млрд гривень.

Влада України в Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-й податок із продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.

