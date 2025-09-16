У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в Україні Сьогодні 07:37 — Особисті фінанси

У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в Україні

Середній дохід водія в Україні може складати до 800 євро.

Про це розповів маркетинг-директор компанії Bolt у Східній і Центральній Європі та Азії Сергій Костя, передає Dev.ua.

Він поділився досвідом конкуренції з Yandex. Таксі в інших країнах, зокрема Азербайджані та Казахстані.

З його слів, така конкуренція є для його компанії надзвичайно складною, адже Yandex. Таксі «засипає нові ринки грошима», але навіть в цих умовах її можна виграти, свідченням чого є Азербайджан.

«Я це називаю „нафтові гроші“. І може здатися, що коли комусь стріляє в голову, і хтось відкриває краник нафтових грошей, зливає бюджети і цим обов’язково перемагає, то ні. Бо є два кейси — Азербайджан і Казахстан. Ми успішні у Азербайджані і є лідерами ринку», — розповів Костя під час мітапу спілки Diia. City United, зазначивши, що на ринок Азербайджану Bolt і Yandex. Таксі виходили приблизно одночасно, і хоч російський техногігант традиційно не жалів коштів, це не допомогло йому виграти конкуренцію.

Зі слів Сергія Кості, неуспішний вихід Bolt в Казахстан і програш конкуренції Yandex. Таксі пояснюється тим, що останній вже мав перед Bolt суттєву перевагу, давно працюючи на цьому ринку.

«На багатьох ринках з Yandex було одне й те ж саме — вони заходять зі скаженими інвестиціями, але це не запорука успіху. Якщо ви не маєте лідерських позицій відразу, як Yandex в Казахстані, то гроші — це тимчасове рішення», — вважає він.

Водночас, маркетинг-директор Bolt допускає, що Yandex. Таксі цілком міг би виграти конкуренцію і в Україні через певні особливості нашого ринку, якби у свій час російські сервіси не опинилися під забороною.

«Я думаю, їм би вдалося утримати цей ринок. Більшість ринків у світі — це дуже різнонаціональні водії, які приїздять в інші країни, щоб працювати. В Україні такі кейси є, але це дуже низький відсоток. І коли ми говоримо про українського водія, то він, дозволю собі сказати, розбалуваний. Більшість водіїв в Україні, для яких це основний вид заробітку, мають навіть математичні моделі по тому, як працювати. Середній дохід водія в Україні може складати до 800 євро, і це не ті, хто працюють справді багато. Відповідно, якби хтось завалив ринок грошима, це би спрацювало», — допускає він.

Сергій Костя заявив, що пишається тим, що зараз конкуренція на українському ринку відбувається навколо цінностей і якості, а не навколо грошей, коли всі «просто міряються бюджетами».

