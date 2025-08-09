У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote 09.08.2025, 00:50 — Світ

У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote

У туристичних місцях часто вартість поїздок на таксі значно вища за звичайну, і навіть у популярному українському Буковелі це не виняток. Хоча туристи намагаються замінювати таксі пішими прогулянками чи громадським транспортом, іноді без таксі не обійтися.

Світове дослідження страхової компанії ChoiceQuote виявило, у яких містах найвищі та найнижчі тарифи на таксі, повідомляє Daily Mail.

Найдорожче таксі виявилося у Парижі: середня вартість поїздки на 8 кілометрів (приблизно п’ять миль) там становить 29,12 фунтів стерлінгів (близько 1613 гривень), включно з чайовими 7,5%.

Друге місце посідає Лондон із середньою вартістю поїздки 27,96 фунтів (приблизно 1548 гривень) та 10% чайових. Третє — Мілан з тарифом 24,57 фунтів (приблизно 1360 гривень).

Четверте та п’яте місця дісталися японській Осаці (24,06 фунтів, близько 1332 гривень) та Амстердаму (24 фунти, близько 1329 гривень) відповідно.

Найдешевші таксі — у Делі (Індія), де поїздка коштує 2,06 фунта (приблизно 114 гривень) з чайовими 12,5%. Друге місце за Каїром (2,31 фунта, близько 128 гривень), а третє — за Денпасаром на Балі, де чайові не передбачені, а середня вартість — 2,41 фунта (приблизно 133 гривні).

Також у топ найдешевших увійшли індійська Агра (3,74 фунта, близько 207 гривень) і китайський Шанхай (4,14 фунта, близько 229 гривень).

Дослідження показало, що у 86% міст чайові є обов’язковими. Найвищі очікування щодо чайових у США — 17,5%, далі — Південна Африка з 15%. В Індії, Греції та Мексиці прийнято давати 12,5%, у Єгипті, Хорватії та Великій Британії — 10%, а у В’єтнамі, Туреччині, Чехії, Італії, Німеччині та Франції — 7,5%.

