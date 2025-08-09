У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote

Світ
26
У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote
У яких містах світу найвищі та найнижчі тарифи на таксі — дослідження ChoiceQuote
У туристичних місцях часто вартість поїздок на таксі значно вища за звичайну, і навіть у популярному українському Буковелі це не виняток. Хоча туристи намагаються замінювати таксі пішими прогулянками чи громадським транспортом, іноді без таксі не обійтися.
Світове дослідження страхової компанії ChoiceQuote виявило, у яких містах найвищі та найнижчі тарифи на таксі, повідомляє Daily Mail.
Найдорожче таксі виявилося у Парижі: середня вартість поїздки на 8 кілометрів (приблизно п’ять миль) там становить 29,12 фунтів стерлінгів (близько 1613 гривень), включно з чайовими 7,5%.
Читайте також
Друге місце посідає Лондон із середньою вартістю поїздки 27,96 фунтів (приблизно 1548 гривень) та 10% чайових. Третє — Мілан з тарифом 24,57 фунтів (приблизно 1360 гривень).
Четверте та п’яте місця дісталися японській Осаці (24,06 фунтів, близько 1332 гривень) та Амстердаму (24 фунти, близько 1329 гривень) відповідно.
Найдешевші таксі — у Делі (Індія), де поїздка коштує 2,06 фунта (приблизно 114 гривень) з чайовими 12,5%. Друге місце за Каїром (2,31 фунта, близько 128 гривень), а третє — за Денпасаром на Балі, де чайові не передбачені, а середня вартість — 2,41 фунта (приблизно 133 гривні).
Читайте також
Також у топ найдешевших увійшли індійська Агра (3,74 фунта, близько 207 гривень) і китайський Шанхай (4,14 фунта, близько 229 гривень).
Дослідження показало, що у 86% міст чайові є обов’язковими. Найвищі очікування щодо чайових у США — 17,5%, далі — Південна Африка з 15%. В Індії, Греції та Мексиці прийнято давати 12,5%, у Єгипті, Хорватії та Великій Британії — 10%, а у В’єтнамі, Туреччині, Чехії, Італії, Німеччині та Франції — 7,5%.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems