В Європі запускають сервіс безпілотних таксі — Finance.ua

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В Європі запускають сервіс безпілотних таксі

Технології&Авто
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В Європі запускають сервіс безпілотних таксі
В Європі запускають сервіс безпілотних таксі
Проєкт спільно втілюють у життя сервіс райдшерінгу Lyft та китайський оператор онлайн-таксі Baidu, який вже має досвід використання безпілотних авто.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
На першому етапі безпілотні таксі Lyft з’являться у кількох містах у Великій Британії та Німеччині. У перспективі на європейські дороги планують вивести тисячі безпілотних авто.
Наразі вирішується питання з дозволом на експлуатацію електрокарів на автопілоті. Повідомляється, що вони повністю відповідатимуть усім стандартам та вимогам безпеки.
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Baidu в якості партнера обрали тому, що ця компанія із 2022 року експлуатує безпілотні таксі. Вони представлені в 15 китайських містах і вже здійснили 11 мільйонів поїздок.
Саме Baidu надасть безпілотні автомобілі для таксі — електричні мінівени Apollo RT6. 4,7-метрове авто розраховане на чотирьох пасажирів, причому сидіння мають підігрів, масаж та висувні підставки для відпочинку ніг.
Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 отримало 40 різноманітних сенсорів, серед яких — 12 камер та 8 лідарів (лазерних дальномірів). Обробкою даних займається штучний інтелект.
За матеріалами:
Фокус
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