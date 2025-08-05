В Європі запускають сервіс безпілотних таксі — Finance.ua

В Європі запускають сервіс безпілотних таксі Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

В Європі запускають сервіс безпілотних таксі

Проєкт спільно втілюють у життя сервіс райдшерінгу Lyft та китайський оператор онлайн-таксі Baidu, який вже має досвід використання безпілотних авто.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

На першому етапі безпілотні таксі Lyft з’являться у кількох містах у Великій Британії та Німеччині. У перспективі на європейські дороги планують вивести тисячі безпілотних авто.

Наразі вирішується питання з дозволом на експлуатацію електрокарів на автопілоті. Повідомляється, що вони повністю відповідатимуть усім стандартам та вимогам безпеки.

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Baidu в якості партнера обрали тому, що ця компанія із 2022 року експлуатує безпілотні таксі. Вони представлені в 15 китайських містах і вже здійснили 11 мільйонів поїздок.

Саме Baidu надасть безпілотні автомобілі для таксі — електричні мінівени Apollo RT6. 4,7-метрове авто розраховане на чотирьох пасажирів, причому сидіння мають підігрів, масаж та висувні підставки для відпочинку ніг.

Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 отримало 40 різноманітних сенсорів, серед яких — 12 камер та 8 лідарів (лазерних дальномірів). Обробкою даних займається штучний інтелект.

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