Uber разом з Lucid і Nuro запустять сервіс роботаксі у США — Finance.ua

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Uber разом з Lucid і Nuro запустять сервіс роботаксі у США

Технології&Авто
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Uber разом з Lucid і Nuro запустять сервіс роботаксі у США
Uber разом з Lucid і Nuro запустять сервіс роботаксі у США
Американські компанії Lucid, Nuro та Uber оголосили про стратегічне партнерство з метою запуску роботизованого таксі-сервісу у США.
Як йдеться в повідомленні Uber Investor.
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Старт заплановано на 2026 рік в одному з американських міст. Перший прототип роботаксі Lucid-Nuro вже проходить випробування на полігоні у Лас-Вегасі.
У межах угоди Lucid та Nuro отримають інвестиції на сотні мільйонів доларів від Uber.
Передбачається, що Lucid надасть Uber електрокросовери Gravity із запасом ходу 450 миль (приблизно 724 км), які будуть обладнані системою автономного управління четвертого рівня від Nuro.
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Цей рівень передбачає здатність автомобіля рухатися без участі водія у нормальних дорожніх та погодних умовах.
Uber разом з Lucid і Nuro запустять сервіс роботаксі у США
Упродовж наступних шести років планується розширення парку до 20 тис. таких транспортних засобів.
Для Luсid йдеться про $300 млн, випливає з окремих документів компанії, поданих до комісії США з цінних паперів і бірж (SEC), пише Reuters.
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Новина про співпрацю викликала різке зростання акцій Lucid на позабіржових торгах у Нью-Йорку. Папери подорожчали на 45%, при цьому протягом основної сесії приріст сягав 62%.
Як йдеться в матеріалі, угода показує, що інтерес до безпілотних таксі та фінансування таких проєктів у США знову посилився, зазначає агентство.
Замість того щоб розробляти технології всередині компанії, Uber тепер робить ставку на стратегічні альянси з такими партнерами, як Waymo, Aurora, Volkswagen, а тепер — Lucid і Nuro.
За матеріалами:
НВ
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