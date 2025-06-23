Роботаксі Teslа: як буде працювати — Finance.ua

Роботаксі Teslа: як буде працювати Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Роботаксі Teslа: як буде працювати

Tesla запустила свою довгоочікувану службу роботаксі в Остіні, штат Техас, у неділю, 22 червня, пише theverge

Сервіс не є відкритим для широкої публіки, і він не є повністю «без нагляду», як колись обіцяв Ілон Маск.

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Маск оголосив про «запуск роботаксі» у соцмережі X і назвав цю подію «завершенням десятирічної важкої роботи».

Як буде працювати

Автомобілі будуть оснащені «моніторами безпеки», що працюють у Tesla, на передньому пасажирському сидінні, які зможуть реагувати на небезпечну ситуацію, натискаючи кнопку аварійного відключення.

Інші оператори автономних транспортних засобів розміщують монітори безпеки на водійському або пасажирському сидіннях, але зазвичай лише на етапі тестування. Tesla унікальна тим, що використовує монітори безпеки під час комерційного обслуговування.

Поїздки обмежені геозонованою зоною міста, яку компанія ретельно нанесла на карту. А в деяких випадках Tesla використовує автомобілі для переслідування та дистанційних водіїв як додаткове підкріплення.

Згідно з веб-сайтом Tesla, сервіс буде доступний лише за запрошеннями на момент запуску.

Tesla не повідомила, коли сервіс буде доступний для широкої публіки.

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