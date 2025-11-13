Сезонна робота у Чехії: де і скільки можна заробити перед Різдвом Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Сезонна робота у Чехії: де і скільки можна заробити перед Різдвом

Чеський ринок праці активно реагує на передсвятковий період. Роботодавці повідомляють про значне зростання попиту на сезонних працівників. Розповідаємо, де і скільки можна заробити на сезонній роботі у Чехії.

Фахівці зазначають: якщо минулого року бізнес діяв обережно, то цього сезону компанії готуються до активних продажів, а чехи знову готові витрачати.

Про це повідомляє видання Czechia Online.

Хто шукає працівників перед святами

Торговельні мережі почали нарощувати штати ще у жовтні, очікуючи на збільшення кількості покупців. Найбільший попит нині мають інтернет-магазини, логістичні компанії та роздрібна торгівля.

«Цьогоріч потреба в сезонних працівниках висока через активність електронної комерції та навантаження на логістику і роздріб. Онлайн-магазини та перевізники розширюють роботу, тож компанії збільшують кількість короткострокових змін і підсилюють команди підтримки клієнтів», — пояснив аналітик порталу JenPráce.cz Міхал Шпанєл.

Попит стосується не лише продавців і вантажників — активно шукають фахівців із клієнтської підтримки, електронної комерції та бек-офісу.

Водночас і самих охочих працювати стало більше, тому компанії не поспішають підвищувати погодинні ставки. Ринок став конкурентним із боку працівників.

Найзатребуваніші професії

Традиційно найбільше потребують помічників у логістиці — від розвантаження товарів і пакування замовлень до складування. Високим залишається попит на водіїв навантажувачів і працівників пунктів видачі.

На другому місці — роздрібна торгівля, де шукають продавців, касирів і працівників для поповнення полиць.

У сфері послуг, гастрономії та готельного бізнесу сезон також пік, адже без додаткових рук неможливо впоратися з потоком гостей і корпоративних замовлень.

Скільки платять сезонним працівникам

Цього року тиск на підвищення зарплат особливо відчутний. Якщо торік у Празі більшість позицій заповнювалися за 180 крон на годину, то тепер такі ставки не приваблюють працівників. На вакансії із ставкою менше ніж 200 крон за годину відгуків майже немає.

За складніші або гнучкіші завдання, а також за роботу, що вимагає знання мов, ставки зростають до 220−250 крон на годину. Це відображає не лише підвищення вартості життя, а й те, що сезонні працівники тепер ретельніше обирають, де саме працювати.

Раніше ми повідомляли , що у Чехії діє спрощена система працевлаштування для українців. Проте працівникам важливо знати умови контрактів, за якими вони працюють, свої права та порядок звільнення.

