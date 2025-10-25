4 чинники, що впливатимуть на повернення українських біженців Сьогодні 16:09

4 чинники, що впливатимуть на повернення українських біженців

З початком повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон. Чим довше триває війна, тим менше шансів, що вони повернуться додому.

Про це розповів голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник в етері «Еспресо».

Скільки біженців повернеться в Україну

За оцінкою експерта, приблизно 70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни, адже вони вже інтегрувалися в інших країнах.

Зокрема, багато хто вже знайшов роботу, житло та можливості для навчання дітей, тому чекати масового повернення громадян не варто.

Що впливатиме на повернення українців

На рішення українців повертатися впливатимуть чотири ключові фактори: безпека, робота, житло та соціальна інфраструктура.

Безпека. Завершення війни стане визначальним фактором, після якого українці замислюватимуться про повернення.

Робота. Громадяни оцінюватимуть, чи буде можливість працевлаштуватися, заробляти кошти на життя, утримання родини і т.д.

Житло. Важливим фактором є й наявність власної нерухомості в Україні або змога придбати житло. Українці зважатимуть, чи існують іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло.

Соціальна інфраструктура. Також враховуватимуться можливості для лікування, навчання та розвитку дітей.

«Люди оцінюватимуть, чи зможе наш хлопець або дівчина, які закінчили український ВИШ, знайти роботу в Європі. Українці, які зараз перебувають за кордоном, будуть порівнювати те, що мають тут і зараз, з тим, що потенційно матимуть в Україні», — зазначає експерт.

Довідка Finance.ua:

станом на кінець серпня у країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян України. Їхня кількість зросла на 30 980 осіб (+0,7%) порівняно з кінцем липня;

українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться;

за словами Гетманцева, Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами. Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

