У Польщі повідомили, що більше не можуть нескінченно приймати українських біженців

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24.

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у Польщі.

Нині в Польщі перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів.

Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

«Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі — більше приймати не можемо», — зазначив представник адміністрації президента.

до 2% приросту ВВП забезпечили українці. Нагадаємо, ще в 2023 році за словами заступника г лави Офісу Президента Ігоря Жовкви, українці працюють легально і роблять значний внесок в економіку країни — від 0,5

Також, як уточнив урядовець, українці є власниками, співвласниками та акціонерами понад 29 000 польських компаній — понад 25% усіх компаній із іноземним капіталом у Польщі.

Раніше Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство.

Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянстваз трьох до 10 років передбачено проектом змін до Закону про польське громадянство, поданим до Сейму президентом Каролем Навроцьким.

