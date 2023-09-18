Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі — Finance.ua

Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі
Нині у Польщі проживають понад три мільйони українців.
За словами заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви, українці працюють легально і роблять значний внесок в економіку країни — від 0,5 до 2% приросту ВВП забезпечили українці.
Також, як уточнив урядовець, українці є власниками, співвласниками та акціонерами понад 29 000 польських компаній — понад 25% усіх компаній із іноземним капіталом у Польщі.
«Це, зокрема, є частиною інтеграції України та українського народу до Європейського Союзу. Адже ЄС — це не лише політична підтримка, а й об'єднання народів. І таким чином, не змішуючи політику та економіку, ми маємо рухатися вперед», — наголосив заступник керівника Канцелярії глави держави.
Нагадаємо, Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.
Українці почали масово виїжджати з Польщі у пошуках кращого життя. Масова еміграція українців призвела до складної ситуації для власників польського бізнесу в пошуку українських працівників.
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