Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі

Світ
108
Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі
Українці забезпечили до 2% приросту ВВП Польщі
Нині у Польщі проживають понад три мільйони українців.
За словами заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви, українці працюють легально і роблять значний внесок в економіку країни — від 0,5 до 2% приросту ВВП забезпечили українці.
Також, як уточнив урядовець, українці є власниками, співвласниками та акціонерами понад 29 000 польських компаній — понад 25% усіх компаній із іноземним капіталом у Польщі.
Читайте також
«Це, зокрема, є частиною інтеграції України та українського народу до Європейського Союзу. Адже ЄС — це не лише політична підтримка, а й об'єднання народів. І таким чином, не змішуючи політику та економіку, ми маємо рухатися вперед», — наголосив заступник керівника Канцелярії глави держави.
Нагадаємо, Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.
Українці почали масово виїжджати з Польщі у пошуках кращого життя. Масова еміграція українців призвела до складної ситуації для власників польського бізнесу в пошуку українських працівників.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.