Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців

Світ
39
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.
Про це повідомляє Financial Times.
Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави. Українці проживали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м. — Ред.).
У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр вже не був потрібний, оскільки більшість людей знайшли житло в інших місцях.
Читайте також
«Центр було закрито. Нові прибульці не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування», — повідомила Дагмара Залевська.
Найбільший центр гуманітарної допомоги для українців було відкрито відразу після початку повномасштабної агресії росії проти України. В ньому можливо було розмістити до 9−10 тисяч осіб.
Читайте також
Центр прийому біженців був розділений на сектори. Кожен з них мав ліжка, санвузли, тимчасові душі, зони для харчування та заряджання мобільних телефонів, а також кімнати для матерів з малими дітьми.
Нагадаємо, польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків.
Запровадження комісій за обслуговування рахунків не є новиною в польському банківському секторі. Однак, варто відзначити, що деякі фінансові установи Польщі в останні місяці вже зробили заяви про плановане підвищення таких оплат.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.