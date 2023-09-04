Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців — Finance.ua

Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців Сьогодні 17:38 — Світ

Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців

Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.

Про це повідомляє Financial Times

Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави. Українці проживали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м. — Ред.).

У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр вже не був потрібний, оскільки більшість людей знайшли житло в інших місцях.

«Центр було закрито. Нові прибульці не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування», — повідомила Дагмара Залевська.

Найбільший центр гуманітарної допомоги для українців було відкрито відразу після початку повномасштабної агресії росії проти України. В ньому можливо було розмістити до 9−10 тисяч осіб.

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Центр прийому біженців був розділений на сектори. Кожен з них мав ліжка, санвузли, тимчасові душі, зони для харчування та заряджання мобільних телефонів, а також кімнати для матерів з малими дітьми.

Нагадаємо, польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків.

Запровадження комісій за обслуговування рахунків не є новиною в польському банківському секторі. Однак, варто відзначити, що деякі фінансові установи Польщі в останні місяці вже зробили заяви про плановане підвищення таких оплат.

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