Польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків: нові умови — Finance.ua

Польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків: нові умови Сьогодні 13:12 — Фінтех і Картки

Польські банки збільшують оплати за обслуговування рахунків: нові умови, wpolityce.pl

Запровадження комісій за обслуговування рахунків не є новиною в польському банківському секторі. Однак, варто відзначити, що деякі фінансові установи Польщі в останні місяці вже зробили заяви про плановане підвищення таких оплат.

Розповідаємо, на які зміни варто очікувати клієнтам польських банків та як це може вплинути на їхні фінансові операції.

Credit Agricole

З вересня 2023 року, клієнти Credit Agricole зіткнуться зі зростанням вартості послуг. Місячна комісія за користування рахунком та карткою збільшиться з 9 до 10 злотих. Крім того, комісія за зняття готівки в банкоматах, які не належать Credit Agricole, також зросте до 9 злотих.

mBank

Починаючи з 19 серпня, клієнти mBank також відчули зміни, пов’язані зі зняттям готівки. Відтоді за транзакції менше ніж на 100 злотих, клієнти повинні сплачувати 2,5 злотих за кожну операцію. Однак, зняття більших сум грошей звільняє клієнтів банку від комісії автоматично.

Для тих, хто не планує взагалі сплачувати комісію за зняття готівки будь-яку кількість разів — існує підписка на безкоштовне зняття грошей від mBank. Проте ціна за цю послугу також зросла, а саме на 2 злотих. Відтепер така підписка коштуватиме 7 злотих.

PKO Bank Polski

З червня цього року, клієнти PKO Bank Polski також стикнулися зі зростанням тарифів.

Однією з найбільших змін стала збільшена комісія за зняття готівки в банкоматах, які не належать до банку. Тепер за кожну транзакцію такого типу клієнти будуть платити 10 злотих.

Крім того, вартість кешбек-сервісу, що дозволяє знімати гроші в магазинах, збільшилася до 2 злотих за транзакцію.

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Santander

Клієнти банку Santander з жовтня 2023 року будуть платити 6 злотих на місяць за обслуговування рахунків та 9 злотих за користування картою цього банку.

ING Bank Śląski

З 29 серпня, ING Bank Śląski збільшить комісію за зняття готівки в інших банкоматах з 5 до 10 злотих.

Крім того, оплата за послугу Blik, яка дозволяє здійснювати безготівкові платежі, також зросте до 5 злотих замість попередніх 2,5 злотих.

Чим зумовлені зміни в банківських тарифах

Один із ключових аспектів цієї ситуації - аналіз конкретних тарифів, які планують ввести різні банки.

Важливо зазначити, що банки намагаються пояснити цей крок з позиції необхідності підтримання високоякісних банківських послуг та інфраструктури. Вони вказують на те, що зміни у вартості обслуговування пов’язані з ростом витрат на технічну підтримку, кібербезпеку та вдосконалення послуг для зручності клієнтів.

Загалом, збільшення оплат за обслуговування рахунків у польських банках відображає складні зміни в банківській індустрії та ростучі вимоги до якості надання фінансових послуг. Це також дає змогу клієнтам розглянути свої фінансові звички та переглянути свій вибір банку з урахуванням нових реалій.

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