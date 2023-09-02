Грошова допомога Becikowe для українців у Польщі 2023: як подати заявку — Finance.ua

Грошова допомога Becikowe для українців у Польщі 2023: як подати заявку Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Грошова допомога Becikowe для українців у Польщі 2023: як подати заявку

У 2023 році всі батьки новонароджених дітей, які знаходяться в Польщі та відповідають визначеним умовам, зможуть отримати допомогу «Becikowe». Що це за програма та як подати заяву на отримання коштів — читайте далі.

Що таке допомога Becikowe у Польщі

«Becikowe» — одноразова допомога у розмірі 1000 злотих, яка надається при народженні дитини. Ця підтримка є частиною системи сімейних допомог у Польщі. Кошти перераховуються на банківський рахунок або доставляються поштовим переказом.

Хто має право на отримання допомоги

Отримати суму можуть такі особи:

громадяни Польщі, що проживають тут;

громадяни країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Велика Британія);

особи, які мають громадянство іншої країни, але отримали дозвіл на тимчасове проживання, роботу в Польщі.



Важливо зазначити, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, також мають можливість подати заяву на отримання допомоги «Becikowe».

Хто може подати заяву на отримання Becikowe

Оформити одноразову виплату може:

один з батьків дитини;

юридичний опікун дитини, тобто особа, якій суд делегував опіку;

фактичний опікун дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.

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