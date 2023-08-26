З Польщі масово їдуть українці — Finance.ua

З Польщі масово їдуть українці Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

З Польщі масово їдуть українці

Українці почали масово виїжджати з Польщі у пошуках кращого життя. Масова еміграція українців призвела до складної ситуації для власників польського бізнесу в пошуку українських працівників.

Про це пише Rzeczpospolita

Останнім часом на підприємствах, у готелях, на будівництві, окрім поляків, переважно працюють громадяни України. Однак приплив іммігрантів з віддалених країн щомісяця невпинно зростає. Зокрема, люди з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу дедалі частіше приєднуються до робочої сили.

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У нещодавній доповіді експерт з ринку праці Анна Судольська підкреслила змінну динаміку на європейському ринку праці. Оскільки все більше поляків їдуть до Німеччини в пошуках високооплачуванішої роботи, кількість українських працівників у Польщі помітно зменшилася. Судольська стверджує, що останнім часом привабливість роботи, зокрема сезонної, для українців зменшилася.

За її словами, у 2022 році «кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України». Очікується, що ця популяція заповнить кадрові прогалини та внесе внесок у загальну робочу силу в різних секторах.

«Сьогодні ми бачимо, що 70 — 80% з цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи деінде на роботу», — говорить Судольська.

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Щоб задовольнити попит на робочу силу, власникам бізнесу рекомендується створювати середовище, яке заохочуватиме українських громадян залишатися в Польщі.

Управління соціального страхування Польщі підкреслило необхідність інтенсифікованих програм навчання та покращення умов праці, враховуючи поширені демографічні моделі. Оскільки кількість українців, потрібних у різних галузях, продовжує зростати, сприяння їх утриманню стало пріоритетом.

Нагадаємо, більше працездатних та молодих біженців з України хочуть залишитися в Польщі на довше, ніж тих, які мають намір повернутися на Батьківщину. Середній вік біженців, які планують затриматися в Польщі - 34,3 роки.

Телеканал 24 За матеріалами:

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