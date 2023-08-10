У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя — Finance.ua

У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя Сьогодні 17:00 — Світ

У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя

Польське видання Business Insider склало рейтинг 16-ти воєводських міст, де найвища якість життя у Польщі.

Експерти виставили кожному місту певну кількість балів. Сума залежала від шести показників: рівень безробіття, середня заробітна плата, доступне житло, медичне обслуговування, рівень злочинності та якість повітря.

Рейтинг спирається на показники за травень та червень 2023 року.

Чим менша кількість балів, тим вище місце міста в списку.

Рейтинг польських міст

Познань зайняла перше місце, бо там за останніми показниками найнижче безробіття, високі зарплати та добра якість повітря. На другому місці - Катовіце, а на третьому — Ополе.

Варшава та Краків не потрапили в десятку через високі ціни на нерухомість та погану якість повітря.

Познань — 28 балів, Катовіце — 39 балів, Ополе — 42 бали, Вроцлав — 44 бали, Ольштин — 44 бали, Бидгощ — 48 балів, Гожув-Великопольський — 48 балів, Ряшів — 52 бали, Лодзь — 52 бали, Люблін — 53 бали, Краків — 54 бали, Гданськ — 55 балів, Щецин — 59 балів, Варшава — 60 балів, Кельці - 64 бали, Білосток — 74 бали.

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uamedia За матеріалами:

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