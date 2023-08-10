У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя

Світ
41
У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя
У Польщі оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя
Польське видання Business Insider склало рейтинг 16-ти воєводських міст, де найвища якість життя у Польщі.
Експерти виставили кожному місту певну кількість балів. Сума залежала від шести показників: рівень безробіття, середня заробітна плата, доступне житло, медичне обслуговування, рівень злочинності та якість повітря.
Рейтинг спирається на показники за травень та червень 2023 року.
Чим менша кількість балів, тим вище місце міста в списку.

Рейтинг польських міст

Познань зайняла перше місце, бо там за останніми показниками найнижче безробіття, високі зарплати та добра якість повітря. На другому місці - Катовіце, а на третьому — Ополе.
Варшава та Краків не потрапили в десятку через високі ціни на нерухомість та погану якість повітря.
  1. Познань — 28 балів,
  2. Катовіце — 39 балів,
  3. Ополе — 42 бали,
  4. Вроцлав — 44 бали,
  5. Ольштин — 44 бали,
  6. Бидгощ — 48 балів,
  7. Гожув-Великопольський — 48 балів,
  8. Ряшів — 52 бали,
  9. Лодзь — 52 бали,
  10. Люблін — 53 бали,
  11. Краків — 54 бали,
  12. Гданськ — 55 балів,
  13. Щецин — 59 балів,
  14. Варшава — 60 балів,
  15. Кельці - 64 бали,
  16. Білосток — 74 бали.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.