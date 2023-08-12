Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею — Finance.ua

Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею

Українці регулярно перетинають українсько-польський кордон. Це найпопулярніший шлях для виїзду до інших країн.

Українців дедалі частіше затримують, адже вони везуть те, що заборонено, або перевищують кількість дозволеного. Щоб уникнути неприємностей, слід заздалегідь перевірити список того, що можна провозити до Польщі.

До списку дозволених продуктів і речей входять:

Цигарки — дві пачки, електронні цигарки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів.

Алкоголь — 1 літр міцних напоїв, або 2 літри напоїв з міцністю, що не перевищує 22% об., або до 4 літрів вина, або не більше 16 літрів пива.

Овочі, фрукти — до 5 кілограмів.

Мед — до 2 літрів.

Кава — до 500 грамів.

Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Дитяче харчування — до 2 кілограмів.

Риба — до 20 кілограмів, або 1 цільна, що перевищує цей встановлений ліміт.

Харчування для собак та котів — до 2 кілограмів.

Категорично заборонено ввозити до Польщі м’ясні та молочні продукти, зокрема, сало. Також не можна провозити консерви. Якщо порушити правила, заборонені речі конфіскують, а людина може отримати штраф у розмірі від 50 до 1 000 євро.

Скільки валюти можна брати з собою

Іноземці можуть мати в багажі запаковані товари та не сплачувати ввізного мита, якщо ця продукція ввозиться до Польщі не для комерції, а для особистого вжитку чи як подарунок. Крім цього, у випадках, коли людина перетинає кордон наземним транспортом (потягом, автобусом, власним авто тощо), вартість таких запакованих товарів не повинна перевищувати 300 євро або в еквіваленті в іншій валюті.

Готівку можна провозити сумою до 10 тисяч євро або в еквіваленті в іншій валюті.

Телеканал 24 За матеріалами:

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