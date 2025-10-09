Роботодавці в Польщі зможуть зобов’язати працювати на лікарняному — деталі Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

Роботодавці в Польщі зможуть зобов’язати працювати на лікарняному — деталі

В Польщі Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики підготовлено Проект змін до системи соціального забезпечення, що приносить справжню революцію.

Про це повідомляє inpoland.net.pl

Найважливіш зміни

Головна зміна — це можливість працівників працювати під час лікарняного. Міністерство виходило з того, що мають існувати правила, які дозволятимуть працівникам працювати навіть під час лікарняного, якщо вид роботи це дозволяє і не перешкоджає одужанню.

Ця можливість буде описана у лікарняному листку, і згідно з новими правилами така робота не призведе до втрати допомоги по хворобі.

Як нині

Згідно з чинними правилами, працівник, який перебуває на лікарняному, не може займатися оплачуваною роботою. Однак нові правила внесуть уточнення до терміну «оплачувана робота».

Згідно з новим визначенням, оплачувана робота не включатиме випадкову діяльність, «яка під час лікарняного вимагає вжиття суттєвих обставин». Найголовніше, що такою суттєвою обставиною може бути наказ роботодавця.

Це викликає тривогу у працівників, оскільки таке формулювання правил може призвести до зловживань.

Позитивні зміни для працівників

Нові правила уточнюють поняття діяльності, несумісної з метою лікарняного.

Будь-яка діяльність, яка перешкоджає лікуванню чи процесу одужання або продовжує хворобу, як і раніше вважатиметься несумісною з лікарняним, але це виключає «звичайні щоденні дії або випадкові дії, які необхідно виконувати під час лікарняного через вагомі обставини».

відсотки за заробітну плату, виплачену невчасно, нараховуватимуться автоматично. Нині для отримання такої компенсації працівник повинен подати позов до суду, однак такий крок може мати наслідки у відносинах з роботодавцем. Раніше ми писали , що в Польщі за пропозицією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики,відсотки за заробітну плату, виплачену невчасно, нараховуватимуться автоматично.Нині для отримання такої компенсації працівник повинен подати позов до суду, однак такий крок може мати наслідки у відносинах з роботодавцем.

