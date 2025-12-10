Міноборони запустить систему «чекін мобілізованого» та цифровий трекінг шляху військовозобов’язаних
Міністерство оборони готує систему «чекін мобілізованого», яка дасть змогу в режимі реального часу відстежувати шлях військовозобов’язаного (від появи електронного документа до прибуття у військову частину) й фіксувати всі дії з ним у державних реєстрах.
Про нову ініціативу на Digital Defence Forum у Києві розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.
За його словами, «чекін мобілізованого» запускатимуть поетапно на базі вже створених цифрових сервісів оборонного відомства.
Першим кроком стане електронний військово-обліковий документ у застосунку та кабінеті «Резерв+». Реєстр «Оберіг» фіксуватиме, хто і коли сканував QR-код документа та які подальші дії проводили з військовозобов’язаним. Це має прибрати «сірі зони» в роботі ТЦК і створити цифровий слід для кожної дії: від перевірки документів до зміни статусу людини.
Далі система охопить етап проходження військово-лікарської комісії. Планується запровадити електронні направлення на ВЛК та електронні висновки, щоб мінімізувати паперовий документообіг і спірні ситуації навколо придатності чи відстрочки. Після ухвалення рішень алгоритм автоматично формуватиме поіменні списки мобілізованих для відправки до навчальних центрів.
Прибуття мобілізованих до навчального центру фіксуватиметься передаванням даних з «Оберегу» в систему «Імпульс». Там же реєструватимуть подальше переміщення військовослужбовця до конкретної частини, його зарахування до підрозділу та ключові кадрові зміни. Фактично Міноборони хоче побудувати безперервний цифровий трекінг — від першого сканування QR-коду до прибуття в бойовий підрозділ.
Окреме завдання системи — виявлення аномалій, зокрема випадків самовільного залишення частини. Суцільний ланцюжок даних має дати змогу швидше помічати «розриви» в маршруті, аналізувати причини таких ситуацій і запроваджувати запобіжники, спираючись не на припущення, а на конкретні записи в реєстрах.
«Чекін мобілізованого» спирається на вже відомі ІТ-рішення оборонного відомства: «Резерв+» використовується як цифровий інструмент для військового обліку, «Оберіг» є базовим реєстром даних про військовозобов’язаних, а «Імпульс» відповідає за управління особовим складом у військових частинах. Наступні кроки Міноборони мають перетворити ці окремі системи на єдину цифрову «дорогу» мобілізованого — від першого контакту з ТЦК до служби в підрозділі.
