Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+

У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов’язаних.

Про це інформує «Інтерфакс-Україна» із посиланням на керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового.

З його слів, додаток активно використовується користувачами — близько 3 млн відвідувань на місяць, що робить його одним із найбільш популярних цифрових сервісів, порівняно навіть із платформою «Дія».

Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки: наразі 724 тис. відстрочок продовжено автоматично,

90% відстрочок отримують через додаток, що дозволяє економити понад 329 млн грн щороку.

Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum До речі, відучора, з 8 грудня в застосунку «Резерв+» відображатиметься фото військовозобов’язаної особи. Новий формат військово-облікового документа стане обов’язковим.Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum

Він наголосив, що будь-які зміни у даних робитимуть документ недійсним. Перевірити його актуальність військовослужбовці чи працівники ТЦК зможуть виключно у новому форматі з QR-кодом.

