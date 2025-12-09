Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов’язаних.
Про це інформує «Інтерфакс-Україна» із посиланням на керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового.
З його слів, додаток активно використовується користувачами — близько 3 млн відвідувань на місяць, що робить його одним із найбільш популярних цифрових сервісів, порівняно навіть із платформою «Дія».
- Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки: наразі 724 тис. відстрочок продовжено автоматично,
- 90% відстрочок отримують через додаток, що дозволяє економити понад 329 млн грн щороку.
До речі, відучора, з 8 грудня в застосунку «Резерв+» відображатиметься фото військовозобов’язаної особи. Новий формат військово-облікового документа стане обов’язковим. Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum
Він наголосив, що будь-які зміни у даних робитимуть документ недійсним. Перевірити його актуальність військовослужбовці чи працівники ТЦК зможуть виключно у новому форматі з QR-кодом.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
Зеленський впевнений, що Україна отримає заморожені кошти рф
Прозорих розрахунків стало більше: 857 млн чеків у листопаді — ДПС
Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК
Винагороди викривачам корупції: Кабмін хоче запровадити нову процедуру
З початку року великі платники сплатили 123,4 млрд грн ПДВ