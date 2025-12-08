Сьогодні в «Резерв+» з’явилися фото військовозобов’язаних
З 8 грудня в застосунку «Резерв+» відображатиметься фото військовозобов’язаної особи. Новий формат військово-облікового документа стане обов’язковим.
Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum.
«Відсьогодні ми запустили „Резерв+“ із фотографією. Протягом сьогоднішнього дня або декількох днів, якщо фотографія ще не підтягнулась, ви зможете її отримати. І цього тижня цей військово-обліковий документ у такому форматі буде обовʼязковим для всіх. Він буде в єдиній формі з QR-кодом, який неможливо підробити», — сказав Берестовий.
Він наголосив, що будь-які зміни у даних робитимуть документ недійсним. Перевірити його актуальність військовослужбовці чи працівники ТЦК зможуть виключно у новому форматі з QR-кодом.
«Якщо щось змінилося — цей документ невалідний. Ви маєте згенерувати його знову та передрукувати новий», — додав Берестовий.
