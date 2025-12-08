0 800 307 555
Уряд готує комплексну пенсійну реформу в Україні: нові вимоги МВФ

Особисті фінанси
220
У переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Основні напрямки реформи

У цій сфері маяків немає, є тільки зобов’язання з боку українського уряду. Вони звучать так: «За підтримки МВФ і Світового банку ми розробляємо комплексну пенсійну реформу, що охоплює всі компоненти системи. Уряд забезпечить через компенсаційні заходи щодо доходів або витрат, що реформа не збільшить дефіцит у середньостроковій перспективі».
Крім того, уряд утримається від:
  • введення нових спеціальних пенсій або привілеїв;
  • прийняття нового законодавства, яке створювало б додаткові умовні пенсійні зобов’язання без забезпечення фінансовими ресурсами;
  • змін, які призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.
У короткостроковій перспективі уряд вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню страхову частину пенсії. Також запропонує уніфікований підхід до щорічного підвищення всіх пенсій у системі виключно через механізм індексації.
Зокрема, подасть законопроєкт про припинення практики прив’язки щорічного підвищення окремих спеціальних пенсій до зростання заробітних плат.

Нова програма МВФ

У листопаді місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює $8,1 млрд.
Фонд очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки. За базовим сценарієм загальний розрив фінансування у 2026−2029 роках оцінюється у $136,5 млрд. У 2026−2027 роках залишковий розрив становить близько $63 млрд.
Серед першочергових зобов’язань української влади:
  • прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає умовам програми;
  • уникнення неефективних витрат чи запровадження податкових пільг;
  • заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які необхідно доповнити своєчасним і масштабним зовнішнім фінансуванням від донорів на умовах, наближених до грантових, щоб забезпечити стійкість боргу;
  • реалізація стратегії реструктуризації боргу;
  • запобігання ухиленню від сплати податків;
  • оподаткування доходів отриманих через цифрові платформи;
  • заходи боротьби з тіньовою економікою тощо.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
