Уряд готує комплексну пенсійну реформу в Україні: нові вимоги МВФ
У переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Основні напрямки реформи
У цій сфері маяків немає, є тільки зобов’язання з боку українського уряду. Вони звучать так: «За підтримки МВФ і Світового банку ми розробляємо комплексну пенсійну реформу, що охоплює всі компоненти системи. Уряд забезпечить через компенсаційні заходи щодо доходів або витрат, що реформа не збільшить дефіцит у середньостроковій перспективі».
Крім того, уряд утримається від:
- введення нових спеціальних пенсій або привілеїв;
- прийняття нового законодавства, яке створювало б додаткові умовні пенсійні зобов’язання без забезпечення фінансовими ресурсами;
- змін, які призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.
У короткостроковій перспективі уряд вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню страхову частину пенсії. Також запропонує уніфікований підхід до щорічного підвищення всіх пенсій у системі виключно через механізм індексації.
Зокрема, подасть законопроєкт про припинення практики прив’язки щорічного підвищення окремих спеціальних пенсій до зростання заробітних плат.
Нова програма МВФ
У листопаді місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює $8,1 млрд.
Фонд очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки. За базовим сценарієм загальний розрив фінансування у 2026−2029 роках оцінюється у $136,5 млрд. У 2026−2027 роках залишковий розрив становить близько $63 млрд.
Серед першочергових зобов’язань української влади:
- прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає умовам програми;
- уникнення неефективних витрат чи запровадження податкових пільг;
- заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які необхідно доповнити своєчасним і масштабним зовнішнім фінансуванням від донорів на умовах, наближених до грантових, щоб забезпечити стійкість боргу;
- реалізація стратегії реструктуризації боргу;
- запобігання ухиленню від сплати податків;
- оподаткування доходів отриманих через цифрові платформи;
- заходи боротьби з тіньовою економікою тощо.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд готує комплексну пенсійну реформу в Україні: нові вимоги МВФ
Укрпошта запустила свій перший поштомат
В Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях
У Польщі змінили терміни виплати 800 Плюс у грудні
Як обрати легальну святкову ялинку — роз’яснення МВС
Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків