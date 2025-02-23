Кількість українських біженців за кордоном зросла на 300 тисяч за рік — дані ЦЕС Сьогодні 12:08

Кількість українських біженців за кордоном зросла на 300 тисяч за рік — дані ЦЕС

Станом на листопад 2024 року за кордоном через війну перебувало 5,2 млн українців. Це на 300 тис. осіб більше, ніж було у січні 2024 року.

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Географія переміщень

Зазначається, що 3,7 млн з них покинули Україну через західні кордони.

Читайте також Коли українські біженці в Польщі втратять право на 800 Плюс

Водночас через територію рф чи білорусі до Європи виїхало близько 239 тис. українців (0,2 млн). Ще 1,3 млн українців, за даними ООН, стали біженцями в росії чи білорусі.

Хто виїхав

За даними Євростату, найбільше українських біженців у Німеччині (27%) та Польщі (23%).

Переважна більшість біженців — це жінки (найбільше віком 35−44 років) та діти. З січня 2024 року значно зросла частка дорослих чоловіків за кордоном.

Читайте також Європейський суд ухвалив рішення щодо біженців у Нідерландах

За словами співавторки дослідження та старшої економістки ЦЕС Дарії Михайлішиної, хоча відносну більшість (44%) все ще складають дорослі жінки, частка дорослих чоловіків станом на грудень досягла 27%, збільшившись на 9 в.п. порівняно з січнем 2024.

Яка кількість біженців планує повернутися

У ЦЕС повідомляють, усе менше українців планують повертатись, зараз на це готові 43% українських біженців. Раніше ця частка становила 52% (січень 2024) та 74% (грудень 2022).

За оцінками, навіть після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1,7 до 2,7 млн українців. Це суттєво вплине на економіку, яка щороку може втрачати від 5,1% до 7,8% ВВП.

Що впливає на рішення повернутися

Для більшості українських біженців (53%) стимулом повернутися є остаточне закінчення війни з відновленням авіасполучення.

Читайте також Чи влаштуються біженці на роботу після повернення в Україну: прогноз Держзайнятості

Іншими вагомими чинниками є: вищий, ніж зараз, рівень життя в Україні (наприклад, в освіті, медицині, боротьбі з корупцією тощо) — 46%; можливість знайти добре оплачувану роботу — 33%; припинення бойових дій та повітряних ударів по місту, в яке планують повернутися — 31%; припинення бойових дій у рідному регіоні — 24%.

Щоб сприяти поверненню, експерти ЦЕС рекомендують уряду:

сприяти свободі пересування в ЄС на рівних умовах із громадянами Євросоюзу;

розвивати співпрацю з європейськими країнами для повернення громадян після війни;

надавати допомогу людям із постраждалих та окупованих регіонів на час відбудови;

збільшити ресурси на комунікацію з українцями за кордоном через дипломатичні місії;

Нагадаємо, за словами віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.

Він також зауважив , після завершення повномасштабного російського вторгнення до України може повернутися близько третина біженців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.