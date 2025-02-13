Коли українські біженці в Польщі втратять право на 800 Плюс — Finance.ua

Коли українські біженці в Польщі втратять право на 800 Плюс Сьогодні 14:26 — Особисті фінанси

Коли українські біженці в Польщі втратять право на 800 Плюс

акт має термін дії, тому разом із закінченням дії цього документу, буде припинено, зокрема, соціальні виплати. Про це пише У Польщі розгорнулася активна дискусія серед політиків і громадських діячів щодо виплат 800 плюс. Так, міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнешка Дзем’янович-Бонк зазначила, що українські біженці мають право на 800 Плюс, яке закріплене у спецзаконі. Цей нормативнийтому разом із закінченням дії цього документу, буде припинено, зокрема, соціальні виплати. Про це пише inpoland.net.pl.

Чиновниця досить критично відноситься до заяв політиків, які хочуть пов’язати виплату 800 Плюс з обов’язком для українських біженців працювати та сплачувати податки в Польщі.

Вона переконана, що це є допомога суто для дитина, і не має на меті підштовхувати батьків до працевлаштування. Дзем’янович-Бонк пояснила, що для підтримки професійної діяльності батьків існують інші соціальні програми, зокрема кілька напрямків програми Aktywny Rodzic.

Міністерка підкреслила, що у Польщі майже 80% українських біженців працюють, що є найбільшим показником в Європі. Інші 20%, найімовірніше, не працюють, бо доглядають близьких людей (дітей з особливими потребами чи літніх батьків).

Але виявляється, що дискусія про можливість скасувати допомогу безробітним українцям може бути марною. В ефірі Radio Trójka міністр праці заявив, що 800 Плюс для українців — лише тимчасове рішення, оскільки гроші за цією програмою їм належать лише на підставі спецзакону.

«Цей акт має термін дії. Він просто закінчиться через рік, він перестане діяти», — пояснила Дзем’янович-Бонк.

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За її словами, якщо хтось з українців вирішить залишитися в Польщі, то, як і всім іншим іноземцям, їм потрібно буде подати заяву на отримання відповідного статусу (легалізувати перебування) та оформлювати 800 Плюс на тих підставах, як це роблять інші іноземці.

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