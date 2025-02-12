70% українок у Польщі працюють, щоб не втратити виплати 800+ (думки експертів) — Finance.ua

70% українок у Польщі працюють, щоб не втратити виплати 800+ (думки експертів)
Щодо виплат соціальної допомоги «800 плюс» у Польщі розгорнулася активна дискусія серед політиків і громадських діячів.
Пропонується, щоб українські біженці могли отримувати цю виплату лише за умови фактичного проживання, працевлаштування та сплати податків у Польщі.
Думки експертів з цього приводу наводить inpoland.net.pl.
Так, президент Фундації громадських домівок «Хліб Життя» Малгожата Хмілевська зазначає, що такі обмеження вплинуть передусім на найуразливіші родини. За її словами, у будинках Фундації проживають жінки з дітьми, зокрема матері з функціональними дітьми та інвалідами. Вони часто не мають можливості працювати через віддалене місце проживання або стан здоров’я.
Це вдарить по тих, хто навіть хотів би працювати, але просто не має можливостей.
За словами Олени Бабакової, журналістки та викладачки Академії фінансів і бізнесу Vistula, понад 70% українок-біженок у Польщі працюють. Вони роблять внески до податкової системи, сплачують до Національного фонду здоров’я та пенсійного фонду (ZUS).
Вона звернула увагу на те, що введення додаткових умов для виплати «800 плюс» є нечітким і потребує детальних роз’яснень:
- Чи враховуватиметься лише офіційне працевлаштування?
- Чи має значення тип договору?
- Чи буде визначено мінімальний рівень доходу?
Експерти наголошують, що ця виплата критично важлива саме для дітей, які залишаються в Польщі та намагаються інтегруватися. Позбавлення допомоги може негативно вплинути на їхній розвиток та добробут.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, в Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.
- Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходів родини. Видання inpoland розповіло, коли у 2025 році потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати.
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