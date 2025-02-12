70% українок у Польщі працюють, щоб не втратити виплати 800+ (думки експертів) — Finance.ua

70% українок у Польщі працюють, щоб не втратити виплати 800+ (думки експертів) Сьогодні 18:23

70% українок у Польщі працюють, щоб не втратити виплати 800+ (думки експертів)

Щодо виплат соціальної допомоги «800 плюс» у Польщі розгорнулася активна дискусія серед політиків і громадських діячів.

Пропонується, щоб українські біженці могли отримувати цю виплату лише за умови фактичного проживання, працевлаштування та сплати податків у Польщі.

Думки експертів з цього приводу наводить Думки експертів з цього приводу наводить inpoland.net.pl

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Так, президент Фундації громадських домівок «Хліб Життя» Малгожата Хмілевська зазначає, що такі обмеження вплинуть передусім на найуразливіші родини. За її словами, у будинках Фундації проживають жінки з дітьми, зокрема матері з функціональними дітьми та інвалідами. Вони часто не мають можливості працювати через віддалене місце проживання або стан здоров’я.

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Це вдарить по тих, хто навіть хотів би працювати, але просто не має можливостей.

За словами Олени Бабакової, журналістки та викладачки Академії фінансів і бізнесу Vistula, понад 70% українок-біженок у Польщі працюють. Вони роблять внески до податкової системи, сплачують до Національного фонду здоров’я та пенсійного фонду (ZUS).

Вона звернула увагу на те, що введення додаткових умов для виплати «800 плюс» є нечітким і потребує детальних роз’яснень:

Чи враховуватиметься лише офіційне працевлаштування?

Чи має значення тип договору?

Чи буде визначено мінімальний рівень доходу?

Експерти наголошують, що ця виплата критично важлива саме для дітей, які залишаються в Польщі та намагаються інтегруватися. Позбавлення допомоги може негативно вплинути на їхній розвиток та добробут.

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Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходів родини. Видання inpoland розповіло, коли у 2025 році потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати.

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