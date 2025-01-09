Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати

Світ
26
Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати
Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати
Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходів родини.
Видання inpoland розповіло, коли у 2025 році потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати.
Нагадаємо, право на призначення виплати мають:
  • один з батьків дитини,
  • фактичний опікун дитини,
  • люди, які керують сімейним дитячим будинком,
  • директори закладів догляду та освіти,
  • керівники лікувально-профілактичних закладів,
  • директори центрів попереднього усиновлення,
  • керівники будинків соціального захисту.
Читайте також
У ситуації, коли матір і батько по черзі опікуються дитиною (на підтвердження цього є рішення суду), право на 800+ мають двоє батьків у розмірі половини допомоги, тобто по 400 злотих.

Терміни

Допомога призначається на так званий розрахунковий період, який триває з 1 червня поточного року до 31 травня наступного року. Поточний період допомоги триває до 31 травня 2025 року. Щоб отримувати кошти і надалі, потрібно подати відповідну заяву до ZUS. Подача заяв стартує з 1 лютого і триватиме до 30 квітня.
  • Якщо подати заяву на призначення допомоги в період з 1 до 31 травня 2025 року, то кошти за червень і липень будуть виплачені не пізніше 31 липня цього року.
  • Якщо заява подана з 1 до 30 червня 2025 року, то допомога за попередні місяці буде виплачена не пізніше 31 серпня.
  • Якщо подати заяву після 30 червня, допомога виплачуватиметься з місяця подання заяви.
Згідно з положеннями, батьки мають 3 місяці з дня народження дитини, щоб подати заяву на допомогу 800+. Якщо батьки подадуть заяву у зазначений термін, то вони можуть розраховувати на призначення допомоги з дня народження дитини.
Заяви на призначення допомоги подаються виключно онлайн через:
  • mZUS,
  • PUE ZUS,
  • портал Emp@tia,
  • електронний банкінг.
Однак в деяких випадках допомога не призначається:
  • якщо дитина перебуває на державному забезпеченні (наприклад, в притулку),
  • якщо дитина перебуває в шлюбі,
  • якщо дитина отримує допомогу на свою дитину.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.