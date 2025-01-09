Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати — Finance.ua

Коли у Польщі потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати
Державна допомога у Польщі Rodzina 800+ призначається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходів родини.
Видання inpoland розповіло, коли у 2025 році потрібно подати заяву на 800+, щоб не втратити виплати.
Нагадаємо, право на призначення виплати мають:
- один з батьків дитини,
- фактичний опікун дитини,
- люди, які керують сімейним дитячим будинком,
- директори закладів догляду та освіти,
- керівники лікувально-профілактичних закладів,
- директори центрів попереднього усиновлення,
- керівники будинків соціального захисту.
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У ситуації, коли матір і батько по черзі опікуються дитиною (на підтвердження цього є рішення суду), право на 800+ мають двоє батьків у розмірі половини допомоги, тобто по 400 злотих.
Терміни
Допомога призначається на так званий розрахунковий період, який триває з 1 червня поточного року до 31 травня наступного року. Поточний період допомоги триває до 31 травня 2025 року. Щоб отримувати кошти і надалі, потрібно подати відповідну заяву до ZUS. Подача заяв стартує з 1 лютого і триватиме до 30 квітня.
- Якщо подати заяву на призначення допомоги в період з 1 до 31 травня 2025 року, то кошти за червень і липень будуть виплачені не пізніше 31 липня цього року.
- Якщо заява подана з 1 до 30 червня 2025 року, то допомога за попередні місяці буде виплачена не пізніше 31 серпня.
- Якщо подати заяву після 30 червня, допомога виплачуватиметься з місяця подання заяви.
Згідно з положеннями, батьки мають 3 місяці з дня народження дитини, щоб подати заяву на допомогу 800+. Якщо батьки подадуть заяву у зазначений термін, то вони можуть розраховувати на призначення допомоги з дня народження дитини.
Заяви на призначення допомоги подаються виключно онлайн через:
- mZUS,
- PUE ZUS,
- портал Emp@tia,
- електронний банкінг.
Однак в деяких випадках допомога не призначається:
- якщо дитина перебуває на державному забезпеченні (наприклад, в притулку),
- якщо дитина перебуває в шлюбі,
- якщо дитина отримує допомогу на свою дитину.
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