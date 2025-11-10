0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями

Світ
152
ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями
ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями
Європейська Комісія презентувала масштабний план дій, спрямований на підвищення ефективності, екологічності та доступності транспортної системи ЄС. Основна увага приділяється розвитку високошвидкісних залізничних сполучень, що дозволить скоротити час подорожей між європейськими столицями, зокрема між Польщею, Німеччиною та країнами Балтії.
Про це повідомляє in Poland.

Єдина швидкісна мережа до 2040 року

План дій передбачає створення до 2040 року більш зручної, швидкої та взаємопов’язаної залізничної системи.
План базується на розвитку Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T) і має на меті з’єднати головні транспортні вузли маршрутами зі швидкістю не менше ніж 200 км/год.
Згідно з документом, нові лінії дозволять значно скоротити час у дорозі. Зокрема, подорож поїздом з Варшави до Вільнюса триватиме близько 4 годин, до Риги 6 годин, а до Таллінна менше 8 годин. Поїздка з Варшави до Берліна або Відня також скоротиться до приблизно 4 годин.
Зокрема планується швидкісне сполучення між Парижем та Лісабоном через Мадрид, Берліном та Копенгагеном.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems