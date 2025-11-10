ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями Сьогодні 06:24 — Світ

ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями

Європейська Комісія презентувала масштабний план дій, спрямований на підвищення ефективності, екологічності та доступності транспортної системи ЄС. Основна увага приділяється розвитку високошвидкісних залізничних сполучень, що дозволить скоротити час подорожей між європейськими столицями, зокрема між Польщею, Німеччиною та країнами Балтії.

Про це повідомляє in Poland.

Єдина швидкісна мережа до 2040 року

План дій передбачає створення до 2040 року більш зручної, швидкої та взаємопов’язаної залізничної системи.

План базується на розвитку Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T) і має на меті з’єднати головні транспортні вузли маршрутами зі швидкістю не менше ніж 200 км/год.

Згідно з документом, нові лінії дозволять значно скоротити час у дорозі. Зокрема, подорож поїздом з Варшави до Вільнюса триватиме близько 4 годин, до Риги 6 годин, а до Таллінна менше 8 годин. Поїздка з Варшави до Берліна або Відня також скоротиться до приблизно 4 годин.

Зокрема планується швидкісне сполучення між Парижем та Лісабоном через Мадрид, Берліном та Копенгагеном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.