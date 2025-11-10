Польські аеропорти скорочують міжнародні рейси
Одразу кілька польських летовищ втрачають популярні маршрути. Найбільші європейські лоукостери — Ryanair та Wizz Air — оголосили про скасування чотирьох міжнародних рейсів.
Причини
Авіакомпанії пояснюють рішення тим, що взимку попит на деякі міжнародні напрямки суттєво падає. З цієї причини частина рейсів буде переглянута або тимчасово заморожена.
Які рейси скасовують
У Гданському аеропорті скасували одразу три маршрути.
- Wizz Air припиняє рейси до французького Бове-Тілле — аеропорту, розташованого за 80 км від Парижа. Хоч він і далі від столиці, ніж Шарль де Голль, маршрут користувався популярністю серед туристів. Тепер напрямок обслуговуватиме Ryanair: — взимку двічі на тиждень, — влітку — п’ять разів на тиждень.
- З розкладу Wizz Air також зник рейс Гданськ — Лідс (Велика Британія), який виконувався двічі на тиждень.
У аеропорту Краків-Баліце скасовано маршрут Краків — Болонья, який також обслуговував Wizz Air. Для мандрівників це означає менше пропозицій для подорожей до Італії взимку.
Ryanair тимчасово призупиняє рейси Гданськ — Рига. Перевізник зазначає, що сполучення може бути відновлено у майбутньому, якщо попит зросте.
