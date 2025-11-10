0 800 307 555
Польські аеропорти скорочують міжнародні рейси

Одразу кілька польських летовищ втрачають популярні маршрути. Найбільші європейські лоукостери — Ryanair та Wizz Air — оголосили про скасування чотирьох міжнародних рейсів.
Про це повідомляє inpoland.

Причини

Авіакомпанії пояснюють рішення тим, що взимку попит на деякі міжнародні напрямки суттєво падає. З цієї причини частина рейсів буде переглянута або тимчасово заморожена.

Які рейси скасовують

У Гданському аеропорті скасували одразу три маршрути.
  • Wizz Air припиняє рейси до французького Бове-Тілле — аеропорту, розташованого за 80 км від Парижа. Хоч він і далі від столиці, ніж Шарль де Голль, маршрут користувався популярністю серед туристів. Тепер напрямок обслуговуватиме Ryanair: — взимку двічі на тиждень, — влітку — п’ять разів на тиждень.
  • З розкладу Wizz Air також зник рейс Гданськ — Лідс (Велика Британія), який виконувався двічі на тиждень.
У аеропорту Краків-Баліце скасовано маршрут Краків — Болонья, який також обслуговував Wizz Air. Для мандрівників це означає менше пропозицій для подорожей до Італії взимку.
Ryanair тимчасово призупиняє рейси Гданськ — Рига. Перевізник зазначає, що сполучення може бути відновлено у майбутньому, якщо попит зросте.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
