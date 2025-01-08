Як у Польщі отримати 600 злотих на лікування зубів — Finance.ua
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Як у Польщі отримати 600 злотих на лікування зубів

Особисті фінанси
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Як у Польщі отримати 600 злотих на лікування зубів
Як у Польщі отримати 600 злотих на лікування зубів
З 3 січня 2025 року у Польщі запроваджено нову пільгу для людей, які сплачують медичне страхування — 600 злотих на стоматологічні послуги, що фінансуються Національним фондом здоров’я (NFZ). Видання inpoland.net розповідає, як нею скористатися.

Що входить до «600 плюс» на стоматолога?

Пільга покриває широкий спектр стоматологічних послуг, які раніше могли бути фінансово обтяжливими для пацієнтів.
  • Панорамну рентгенографію (пантомограму) зубів, щелеп та верхньощелепних пазух, яку можна зробити раз на п’ять років.
  • Профілактичні процедури, включаючи видалення зубного каменю та регулярні огляди ротової порожнини (тричі на рік).

Як скористатися програмою?

Щоб отримати безкоштовні стоматологічні послуги за новою програмою, необхідно:
  1. Бути застрахованим у Національному фонді здоров’я (NFZ).
  2. Отримати направлення від лікаря-стоматолога.
  3. Направлення має містити обґрунтування потреби проведення обстеження.
Використання пільги дозволяє уникнути значних витрат на приватні стоматологічні послуги.
  • Огляд ротової порожнини коштує 80−100 злотих за візит.
  • Видалення зубного каменю — 150−250 злотих.
  • Панорамна рентгенографія — до 200 злотих.
В Україні професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть в Україну, щоб отримати послуги. Та чи посильні ціни на стоматологію для українців, які живуть в країні? Finance.ua у статті проаналізував вартість найпоширеніших послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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