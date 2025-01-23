У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців

Особисті фінанси
14
У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців
У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців
У Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.
Про це пише PAP.
Як зазначає видання, минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі. На його думку, ця пропозиція «є здоровим глуздом і буде вигідною для Польщі».
Своєю чергою голова партії «Право та справедливість» Маріуш Блащак зазначив, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми 800+, аби кошти отримували лише ті українці, які працюють у Польщі.
Пропозицію Тшасковського підтримав і віцепрем’єр, міністр оборони та глава Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.
«Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава», — додав він.
Читайте також
«Якщо вони платять податки, то заслуговують на підтримку. Такий підхід є найбільш прагматичним і очікуваним суспільством», — підкреслив Косіняк-Камиш.
Зазначимо, зараз допомогу в розмірі 800 злотих надають на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Виплату можуть оформлювати як поляки, так і українці. При цьому діти біженців зобов’язані відвідувати польські школи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.