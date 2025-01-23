У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців — Finance.ua

У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців Сьогодні 14:38 — Особисті фінанси

У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців

У Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Про це пише PAP.

Як зазначає видання, минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі. На його думку, ця пропозиція «є здоровим глуздом і буде вигідною для Польщі».

Своєю чергою голова партії «Право та справедливість» Маріуш Блащак зазначив, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми 800+, аби кошти отримували лише ті українці, які працюють у Польщі.

Пропозицію Тшасковського підтримав і віцепрем’єр, міністр оборони та глава Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

«Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава», — додав він.

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«Якщо вони платять податки, то заслуговують на підтримку. Такий підхід є найбільш прагматичним і очікуваним суспільством», — підкреслив Косіняк-Камиш.

Зазначимо, зараз допомогу в розмірі 800 злотих надають на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Виплату можуть оформлювати як поляки, так і українці. При цьому діти біженців зобов’язані відвідувати польські школи.

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