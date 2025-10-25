У яких регіонах України найбільше купують нові автівки: бестселери місяця
У вересні найбільші обсяги продажів нових легкових автомобілів зафіксовано у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Де придбали найбільше легковиків
Зазначається, що ці п’ять регіональних ринків забезпечили понад 67% усіх вересневих реєстрацій нових легковиків.
Лідером став Київ — у столиці за місяць придбали 2198 автомобілів.
На другому місці — Київська область із 727 зареєстрованими авто.
Далі йдуть Дніпропетровська (538 авто), Одеська (368) та Харківська (364) області.
Бестселери місяця
Найпопулярнішою новою автівкою на Київщині, Дніпропетровщині та Харківщині став електромобіль Volkswagen ID. Unyx.
У столиці лідером продажів став Renault Duster, а в Одеській області — BYD Song Plus.
До цього Finance.ua зазначав, що за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 53 тисячами нових легкових автомобілів.
Більшість покупок — 69% — здійснили приватні клієнти, тоді як 31% автомобілів придбали юридичні особи. Це підтверджує, що приватний сегмент залишається головним драйвером ринку.
