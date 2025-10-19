Українці все частіше обирають китайські авто: найпопулярніші нові та вживані моделі Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Популярність китайських автівок зростає. За дев’ять місяців українці придбали 14 684 легковиків китайського виробництва. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські авто купують частіше — нові чи вживані

Більшість покупців обирають нові автівки — таких було придбано 12 064 одиниць, що на 39% більше, ніж торік.

Натомість продажі вживаних китайських машин знизилися на 8%, до 2 620 одиниць.

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілями — їхня частка становила 87%.

Найпопулярніші нові моделі:

BYD Song Plus — 2014 од.

Volkswagen ID. UNYX — 1599 од.

Honda eNS1 — 992 од.

Zeekr 7X — 726 од.

BYD Sea Lion 07 — 618 од.

Лідери серед вживаних авто:

Zeekr 001 — 263 од.

Zeekr 7X — 143 од.

Polestar 2 — 138 од.

BYD Song Plus — 135 од.

Audi Q4 — 134 од.

Нагадаємо, популярність дизельних автівок серед українців потроху вщухає. Як зазначалося раніше, у вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.

