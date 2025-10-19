Українці все частіше обирають китайські авто: найпопулярніші нові та вживані моделі
Популярність китайських автівок зростає. За дев’ять місяців українці придбали 14 684 легковиків китайського виробництва. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які китайські авто купують частіше — нові чи вживані
Більшість покупців обирають нові автівки — таких було придбано 12 064 одиниць, що на 39% більше, ніж торік.
Натомість продажі вживаних китайських машин знизилися на 8%, до 2 620 одиниць.
Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілями — їхня частка становила 87%.
Найпопулярніші нові моделі:
- BYD Song Plus — 2014 од.
- Volkswagen ID. UNYX — 1599 од.
- Honda eNS1 — 992 од.
- Zeekr 7X — 726 од.
- BYD Sea Lion 07 — 618 од.
Лідери серед вживаних авто:
- Zeekr 001 — 263 од.
- Zeekr 7X — 143 од.
- Polestar 2 — 138 од.
- BYD Song Plus — 135 од.
- Audi Q4 — 134 од.
Нагадаємо, популярність дизельних автівок серед українців потроху вщухає. Як зазначалося раніше, у вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.
Поділитися новиною
Також за темою
Українці все частіше обирають китайські авто: найпопулярніші нові та вживані моделі
Lamborghini відкладає перший електромобіль Lanzador, роблячи ставку на Plug-in гібриди
Capricorn представила перший власний суперкар 01 Zagato вартістю $3 млн (фото)
Mercedes інтегрує штучний інтелект Google Gemini у свої автомобілі (фото, відео)
Представлено гуманоїдного робота, який може виконувати хатні справи (відео, фото)
Дебютував найбюджетніший електрокросовер Renault (фото)