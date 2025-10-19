0 800 307 555
Українці все частіше обирають китайські авто: найпопулярніші нові та вживані моделі

Технології&Авто
62
Популярність китайських автівок зростає. За дев’ять місяців українці придбали 14 684 легковиків китайського виробництва. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські авто купують частіше — нові чи вживані

Більшість покупців обирають нові автівки — таких було придбано 12 064 одиниць, що на 39% більше, ніж торік.
Натомість продажі вживаних китайських машин знизилися на 8%, до 2 620 одиниць.
Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілями — їхня частка становила 87%.
Найпопулярніші нові моделі:
  • BYD Song Plus — 2014 од.
  • Volkswagen ID. UNYX — 1599 од.
  • Honda eNS1 — 992 од.
  • Zeekr 7X — 726 од.
  • BYD Sea Lion 07 — 618 од.
Лідери серед вживаних авто:
  • Zeekr 001 — 263 од.
  • Zeekr 7X — 143 од.
  • Polestar 2 — 138 од.
  • BYD Song Plus — 135 од.
  • Audi Q4 — 134 од.
Нагадаємо, популярність дизельних автівок серед українців потроху вщухає. Як зазначалося раніше, у вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
