Найпопулярніші дизельні автівки серед українців за підсумками вересня

У вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Із них 1,1 тисячі становили нові авто (на 29% менше), а 4,1 тисячі — уживані машини, ввезені з-за кордону (на 3% менше).

Серед нових дизельних моделей найпопулярнішими стали:

Renault Duster — 312 од.

Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.

Volkswagen Touareg — 99 од.

Skoda Kodiaq — 74 од.

Toyota Land Cruiser — 50 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 313 од.

Nissan Qashqai — 310 од.

Skoda Octavia — 273 од.

Volkswagen Passat — 228 од.

Volkswagen Golf — 160 од.

Раніше Finance.ua писав , що у вересні на українському ринку нових легковиків вперше найпопулярнішими стали повністю електричні моделі. Натомість продажі автівок з традиційними двигунами впали на 16%, скоротившись з 63% торік до 47% у 2025 році.

