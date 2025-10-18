Найпопулярніші дизельні автівки серед українців за підсумками вересня
У вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із них 1,1 тисячі становили нові авто (на 29% менше), а 4,1 тисячі — уживані машини, ввезені з-за кордону (на 3% менше).
Серед нових дизельних моделей найпопулярнішими стали:
- Renault Duster — 312 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.
- Volkswagen Touareg — 99 од.
- Skoda Kodiaq — 74 од.
- Toyota Land Cruiser — 50 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 313 од.
- Nissan Qashqai — 310 од.
- Skoda Octavia — 273 од.
- Volkswagen Passat — 228 од.
- Volkswagen Golf — 160 од.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні на українському ринку нових легковиків вперше найпопулярнішими стали повністю електричні моделі. Натомість продажі автівок з традиційними двигунами впали на 16%, скоротившись з 63% торік до 47% у 2025 році.
Поділитися новиною
Також за темою
Найпопулярніші дизельні автівки серед українців за підсумками вересня
Названо ТОП-5 кросоверів, якими найбільше задоволені власники (фото)
Time назвав найкращі винаходи 2025 року (відео)
Google Chrome автоматично вимикатиме сповіщення від неактивних сайтів
На ринок виходить електрокросовер Hyundai Elexio (фото)
Стартап Reflection AI планує створити відкриту альтернативу OpenAI та китайським ШІ-гігантам