Найпопулярніші дизельні автівки серед українців за підсумками вересня

Технології&Авто
52
У вересні українці придбали 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у тому ж місяці торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із них 1,1 тисячі становили нові авто (на 29% менше), а 4,1 тисячі — уживані машини, ввезені з-за кордону (на 3% менше).
Серед нових дизельних моделей найпопулярнішими стали:
  • Renault Duster — 312 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.
  • Volkswagen Touareg — 99 од.
  • Skoda Kodiaq — 74 од.
  • Toyota Land Cruiser — 50 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
  • Renault Megane — 313 од.
  • Nissan Qashqai — 310 од.
  • Skoda Octavia — 273 од.
  • Volkswagen Passat — 228 од.
  • Volkswagen Golf — 160 од.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні на українському ринку нових легковиків вперше найпопулярнішими стали повністю електричні моделі. Натомість продажі автівок з традиційними двигунами впали на 16%, скоротившись з 63% торік до 47% у 2025 році.
Авто
Payment systems