Представлено гуманоїдного робота, який може виконувати хатні справи (відео, фото)

Американська компанія Figure Robotics представила нову модель гуманоїдного робота Figure 03.

Про це пише Designboom.

Робот може виконувати хатні справи: прибирати, прати, мити посуд, подавати їжу і доставляти невеликі речі.

Його обладнали тактильними сенсорами на пальцях, завдяки яким він відчуває силу натиску й може утримувати крихкі предмети.

Камери в долонях дозволяють бачити предмети зблизька, навіть коли основні камери закриті, наприклад, у шафі чи вузькому просторі.

Для використання вдома робота «одягли» в м’яке текстильне покриття з шарами піни, щоб зробити його безпечнішим.

Він став легшим і компактнішим за попередні моделі та може заряджатися бездротово через індукційну станцію.

Figure 03 розробили й для промислового використання. Компанія вперше створила модель не як прототип, а як повноцінний продукт для виробництва.

Приводи працюють швидше та з більшою силою, тож робот може виконувати завдання на складах чи конвеєрах.

Він здатен брати предмети різного розміру й текстури, у тому числі дрібні деталі чи гнучкі матеріали, а також навчатися нових дій, спостерігаючи за людьми.

Поки що компанія не оголосила дату запуску Figure 03 у масове виробництво.

