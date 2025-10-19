0 800 307 555
Mercedes інтегрує штучний інтелект Google Gemini у свої автомобілі (фото, відео)

Технології&Авто
22
Mercedes-Benz оголосила про впровадження штучного інтелекту Gemini від Google безпосередньо у свої автомобілі. Першою моделлю з новою технологією стане повністю електричний Mercedes CLA.
Голосові асистенти в авто давно викликають невдоволення водіїв: вони часто повільні, неправильно розпізнають команди або взагалі не працюють. Це змушує водіїв відволікатися на сенсорні екрани, що створює ризики на дорозі.
Gemini має змінити ситуацію, адже ця система не лише розпізнає команди, а й розуміє контекст та підтримує природний діалог.
У проморолику Google продемонструвала роботу нового асистента: водій попросив знайти кав’ярню поруч, а потім уточнив, чи подають у ній випічку. Gemini миттєво перевірив меню, відгуки та дані Google Maps, надавши точну відповідь.
Новий голосовий ШІ-асистент інтегрували в мультимедійну систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Він може не лише будувати маршрути, а й, наприклад, знайти італійський ресторан, повідомити про його винну карту та навіть подзвонити закладу.
Усі результати пошуку сортуються за відстанню та відображаються з рейтингами Google і кількістю відгуків. Розробка інтеграції зайняла лише 10 місяців.
Паралельно Mercedes представила технічні можливості нового CLA: архітектура на 800 Вт дозволяє зарядити батарею на 320 км всього за 10 хвилин.
Базова модель CLA 250+ матиме запас ходу понад 560 км і коштуватиме близько $55 000 у США.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
