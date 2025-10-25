ТОП-20 найкращих міст світу для життя Сьогодні 18:12 — Світ

ТОП-20 найкращих міст світу для життя

У 2025 році найкращим містом для життя визнано столицю Данії. Копенгаген отримав 98 балів за стабільність, освіту та інфраструктуру.

Про це йдеться в Глобальному індексі якості життя, який щороку готує Economist Intelligence Unit (EIU), передає Express.

Індекс оцінює до 173 міст світу за ключовими критеріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Кожне місто отримує загальний бал із 100.

Які міста у рейтингу найкращих для життя

У звіті зазначається, Західна Європа залишається регіоном з найкращими показниками якості життя, отримавши найвищі бали у чотирьох із п’яти категорій.

Лідер рейтингу, Копенгаген, завжди вирізнявся високою якістю життя, розвиненою інфраструктурою та постійною увагою до сталого розвитку.

Баланс між роботою та особистим життям, доступні зелені зони, чиста вода та якісні продукти сприяють добробуту мешканців.

Уперше з 2022 року Відень не зайняв лідерську позицію. Натомість столиця Австрії посіла друге місце з 97,1 балами.

Також високі показники зафіксовано в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де загалом дев’ять міст потрапили у ТОП-20.

Найбільш комфортним для життя тут визнано Мельбурн (4 місце), а найменш — Дакку (171 місце).

ТОП-20 найкращих міст для життя у світі:

Копенгаген, Данія Відень, Австрія Цюрих, Швейцарія Мельбурн, Австралія Женева, Швейцарія Сідней, Австралія Осака, Японія Окленд, Нова Зеландія Аделаїда, Австралія Ванкувер, Канада Люксембург Торонто, Канада Гельсінкі, Фінляндія Токіо, Японія Перт, Австралія Брісбен, Австралія Франкфурт, Німеччина Калгарі, Канада Амстердам, Нідерланди Веллінгтон, Нова Зеландія

