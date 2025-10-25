0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі

Світ
70
Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів світу відбулися зміни. Зокрема, вперше за 20 років США більше не входять до першої десятки. У той же час, європейські країни і надалі утримують лідерство завдяки безвізовому режиму.
Про це пише Euronews, посилаючись на рейтинг Henley Passport Index.
«Сила» паспорту вимірюється за кількістю напрямків, куди його власник може в’їжджати без попереднього оформлення візи.

Країни з найвпливовішими паспортами у світі

У рейтингу традиційно лідирує Сінгапур, чиї громадяни мають можливість подорожувати без візи до 193 країн.
Читайте також
За ним слідують Південна Корея (190) та Японія (189).
Європейські країни, такі як Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія та Швейцарія, також зберігають високі позиції.
Натомість власники американських паспортів наразі можуть без візи відвідувати 180 напрямків. У результаті країна опустилася на 12-те місце в індексі, розділивши його з Малайзією. Це повʼязують з суворішою імміграційною політикою США.
Читайте також
Падіння спостерігається і в британського паспорта, який опустився до історично низької позиції — із 6-го на 8-е місце.
Водночас аналітики відзначають Китай, який продемонстрував найбільший прогрес за останнє десятиліття, піднявшись із 94-го місця у 2015 році до 64-го у 2025-му.
Протягом десятиліття громадяни Китаю отримали можливість подорожувати без візи до 37 нових країн.
Рейтинг найсильніших паспортів світу:
  1. Сінгапур
  2. Південна Корея
  3. Японія
  4. Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія та Швейцарія
  5. Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія та Нідерланди
  6. Греція, Угорщина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія та Швеція
  7. Австралія, Чехія, Мальта та Польща
  8. Хорватія, Естонія, Словаччина, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія
  9. Канада
  10. Латвія та Ліхтенштейн
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems