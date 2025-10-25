Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі Сьогодні 13:14 — Світ

Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі

У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів світу відбулися зміни. Зокрема, вперше за 20 років США більше не входять до першої десятки. У той же час, європейські країни і надалі утримують лідерство завдяки безвізовому режиму.

Про це пише Euronews, посилаючись на рейтинг Henley Passport Index.

«Сила» паспорту вимірюється за кількістю напрямків, куди його власник може в’їжджати без попереднього оформлення візи.

Країни з найвпливовішими паспортами у світі

У рейтингу традиційно лідирує Сінгапур, чиї громадяни мають можливість подорожувати без візи до 193 країн.

За ним слідують Південна Корея (190) та Японія (189).

Європейські країни, такі як Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія та Швейцарія, також зберігають високі позиції.

Натомість власники американських паспортів наразі можуть без візи відвідувати 180 напрямків. У результаті країна опустилася на 12-те місце в індексі, розділивши його з Малайзією. Це повʼязують з суворішою імміграційною політикою США.

Падіння спостерігається і в британського паспорта, який опустився до історично низької позиції — із 6-го на 8-е місце.

Водночас аналітики відзначають Китай, який продемонстрував найбільший прогрес за останнє десятиліття, піднявшись із 94-го місця у 2015 році до 64-го у 2025-му.

Протягом десятиліття громадяни Китаю отримали можливість подорожувати без візи до 37 нових країн.

Рейтинг найсильніших паспортів світу:

Сінгапур Південна Корея Японія Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія та Швейцарія Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія та Нідерланди Греція, Угорщина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія та Швеція Австралія, Чехія, Мальта та Польща Хорватія, Естонія, Словаччина, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія Канада Латвія та Ліхтенштейн

