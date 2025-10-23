0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям (інфографіка)

Світ
21
ЄС підготував план поступового завершення тимчасового захисту для українських біженців, який передбачає два основні сценарії: перехід до легального проживання в країнах Євросоюзу або добровільне повернення до України. Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діятиме до 4 березня 2027 року. Найбільше українців приймає Німеччина, Польща та Чехія, а також Велика Британія, Іспанія. І саме Німеччина з Польщею лідирують за обсягом витрат на допомогу біженцям з України.
Про це пише видання «Слово і діло».
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Найбільше біженців з України мешкає в Німеччині. За даними на 2025 рік, там проживає понад 1,2 мільйона українців. Майже за три з половиною роки уряд ФРН витратив на допомогу 36,55 млрд євро.
Польща займає друге місце за кількістю прийнятих українців. У країні офіційно перебуває понад 1 мільйон українських біженців. Польська влада від початку вторгнення рф в Україну виділила на підтримку українських біженців 29,3 млрд євро.
Чехія є третьою країною в Європі за кількістю українських біженців (397,3 тисячі), поступаючись Німеччині та Польщі, вона виділила 8,05 млрд євро. Менша кількість біженців з України проживає у Великій Британії та Іспанії — 254,6 і 247,9 тисячі відповідно. Країни виділили на допомогу різні суми: 3,83 та 8,63 млрд євро відповідно.
Читайте також
Франція витратила на допомогу українцям 4,46 млрд євро (нині там приблизно 73,6 тисячі біженців з України), Румунія — 4,17 млрд (192,9 тисячі біженців), Італія — 3,64 млрд євро (178,6 тисячі біженців), Швейцарія — 3,56 млрд (70,9 тисячі біженців відповідно).
Влада Бельгії витратила на українських біженців з січня 2022 року 3,39 млрд євро (93,4 тисячі осіб), Нідерланди — 3,26 млрд (130 тисяч біженців), Словаччина — 3,07 млрд (147,4 тисячі біженців). Ірландія надала на допомогу біженцям 3,06 млрд євро, в країні — 115,4 тисячі біженців. Норвегія — 3,03 млрд євро (82,2 тисячі біженців).
Від Угорщини на допомогу біженцям надійшло 2,92 млрд євро (64,2 тисячі біженців). Австрія з січня 2022 року виділила 2,66 млрд євро (88,3 тисячі біженців), Болгарія — 2,6 млрд (73,9 тисячі біженців), Туреччина — 2,13 млрд (2,6 тисячі біженців).
Читайте також
Швеція, де зареєстровано 46,6 тисячі українських біженців, витратила на допомогу 1,21 млрд євро. Таку ж суму витратила і Фінляндія (75,7 тисячі біженців). І майже таку — Данія (40,7 тисячі біженців) та Латвія (30,7 тисячі біженців) — по 1,1 млрд євро.
Португалія, в якій зареєстровано близько 65,6 тисячі біженців з України, витратила на допомогу 0,92 млрд євро.
Литва — 0,83 млрд євро (приблизно 47,7 тисячі біженців) Естонія — 0,74 млрд євро (41,6 тисячі біженців). Греція та Хорватія — понад 0,5 млрд євро кожна, Кіпр, Словенія та Люксембург — понад 0,2 млрд євро кожна. Витрати на біженців з України Мальти та Ісландії — по 0,1 млрд євро.
Таким чином загальні витрати країн Європи на допомогу українським біженцям з січня 2022-го по серпень 2025 року сягають 137,4 млрд євро.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems