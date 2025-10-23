Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям (інфографіка) Сьогодні 21:04 — Світ

ЄС підготував план поступового завершення тимчасового захисту для українських біженців, який передбачає два основні сценарії: перехід до легального проживання в країнах Євросоюзу або добровільне повернення до України. Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діятиме до 4 березня 2027 року. Найбільше українців приймає Німеччина, Польща та Чехія, а також Велика Британія, Іспанія. І саме Німеччина з Польщею лідирують за обсягом витрат на допомогу біженцям з України.

Про це пише видання «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Найбільше біженців з України мешкає в Німеччині. За даними на 2025 рік, там проживає понад 1,2 мільйона українців. Майже за три з половиною роки уряд ФРН витратив на допомогу 36,55 млрд євро.

Польща займає друге місце за кількістю прийнятих українців. У країні офіційно перебуває понад 1 мільйон українських біженців. Польська влада від початку вторгнення рф в Україну виділила на підтримку українських біженців 29,3 млрд євро.

Чехія є третьою країною в Європі за кількістю українських біженців (397,3 тисячі), поступаючись Німеччині та Польщі, вона виділила 8,05 млрд євро. Менша кількість біженців з України проживає у Великій Британії та Іспанії — 254,6 і 247,9 тисячі відповідно. Країни виділили на допомогу різні суми: 3,83 та 8,63 млрд євро відповідно.

Франція витратила на допомогу українцям 4,46 млрд євро (нині там приблизно 73,6 тисячі біженців з України), Румунія — 4,17 млрд (192,9 тисячі біженців), Італія — 3,64 млрд євро (178,6 тисячі біженців), Швейцарія — 3,56 млрд (70,9 тисячі біженців відповідно).

Влада Бельгії витратила на українських біженців з січня 2022 року 3,39 млрд євро (93,4 тисячі осіб), Нідерланди — 3,26 млрд (130 тисяч біженців), Словаччина — 3,07 млрд (147,4 тисячі біженців). Ірландія надала на допомогу біженцям 3,06 млрд євро, в країні — 115,4 тисячі біженців. Норвегія — 3,03 млрд євро (82,2 тисячі біженців).

Від Угорщини на допомогу біженцям надійшло 2,92 млрд євро (64,2 тисячі біженців). Австрія з січня 2022 року виділила 2,66 млрд євро (88,3 тисячі біженців), Болгарія — 2,6 млрд (73,9 тисячі біженців), Туреччина — 2,13 млрд (2,6 тисячі біженців).

Швеція, де зареєстровано 46,6 тисячі українських біженців, витратила на допомогу 1,21 млрд євро. Таку ж суму витратила і Фінляндія (75,7 тисячі біженців). І майже таку — Данія (40,7 тисячі біженців) та Латвія (30,7 тисячі біженців) — по 1,1 млрд євро.

Португалія, в якій зареєстровано близько 65,6 тисячі біженців з України, витратила на допомогу 0,92 млрд євро.

Литва — 0,83 млрд євро (приблизно 47,7 тисячі біженців) Естонія — 0,74 млрд євро (41,6 тисячі біженців). Греція та Хорватія — понад 0,5 млрд євро кожна, Кіпр, Словенія та Люксембург — понад 0,2 млрд євро кожна. Витрати на біженців з України Мальти та Ісландії — по 0,1 млрд євро.

Таким чином загальні витрати країн Європи на допомогу українським біженцям з січня 2022-го по серпень 2025 року сягають 137,4 млрд євро.

Слово і Діло За матеріалами:

