У Німеччині пропонують обмежити в’їзд молодим чоловікам з України

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер виступив за обмеження в’їзду до Німеччини для молодих українських чоловіків. За його словами, вони повинні залишатися в Україні та захищати її.

Про це пише Суспільне з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра виданню Bild.

Він пов’язав питання з можливим скасуванням соціальних виплат Bürgergeld та обмеженням Директиви ЄС про тимчасовий захист.

«Нікому не допоможе, якщо ще більше молодих людей з України приїдуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину», — заявив Зьодер.

Він підкреслив, що Німеччина вже надає Україні зброю, гроші та гуманітарну допомогу, але «потрібні ще українські солдати, щоб захищати свою країну». За словами політика, солідарність передбачає чіткі правила та відповідальність обох сторін.

Якщо Україна сама не розв’яже це питання добровільно, Зьодер пропонує запровадити обмеження на рівні ЄС.

Це не перша позиція баварського прем’єра щодо українських мігрантів. 20 жовтня він уже висловлювався за обмеження притоку українців та наголошував на потребі «розумних і чітких правил».

Українські біженці в Німеччині

За даними МВС ФРН, кількість прохань про тимчасовий захист від молодих українців зросла після того, як у серпні Київ скасував заборону на виїзд для чоловіків віком 18−22 років.

Зокрема, запити від цієї групи збільшилися приблизно з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців, що шукають захисту у ФРН, також зросла:

травень 2025 — 7 961 особа;

серпень 2025 — 11 277 осіб;

вересень 2025 — 18 755 осіб.

Українці в Німеччині отримують посвідку на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, що дає право на негайний доступ до ринку праці та соціальних пільг.

На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 — жінки та 125 590 — чоловіки. Рівень працевлаштування серед українців у Німеччині трохи перевищує 33% — це нижче, ніж у сусідніх країнах, які також прийняли значну кількість біженців з кінця лютого 2022 року.

