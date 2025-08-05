Скільки у Німеччині українців працевлаштовано — Finance.ua

Скільки у Німеччині українців працевлаштовано Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Скільки у Німеччині українців працевлаштовано

На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 — жінки та 125 590 — чоловіки.

Кількість працевлаштованих у Німеччині українських громадян, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості.

Про це свідчать дані, надані Укрінформу Федеральним агентством зайнятості Німеччини.

Скільки отримує допомогу

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

Станом на квітень 2025 року Bürgergeld отримували 693 420 громадян України, серед яких 413 290 жінок і 280 120 чоловіків. Це число включає не лише працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. Серед чоловіків-одержувачів допомоги 150 660 — у віці 18−63 роки.

Читайте також Середня зарплата в Німеччині в 2025 році: скільки платять у різних галузях

Рівень працевлаштування серед українців у Німеччині трохи перевищує 33% — це нижче, ніж у сусідніх країнах, які також прийняли значну кількість біженців з кінця лютого 2022 року.

50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро).П Нагадаємо, середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила(брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро).П

Водночас, якщо взяти до уваги Східну та Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях.

Міста з найвищими зарплатами в Німеччині:

Мюнхен — 58 000 євро на рік;

Нюрнберг — 50 750 євро;

Аугсбург — 50 000 євро;

Гамбург — 52 000 євро;

Баден-Вюртемберг, Гессен — близько 50 250 євро.

Довідка Finance.ua:

У Федеральному агентстві зайнятості також повідомили, що середня сума виплат за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила 882 євро.

Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя — по 506 євро на кожного, діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.