ТОП-4 підстави, як українцям отримати посвідку на проживання в Німеччині — Finance.ua

ТОП-4 підстави, як українцям отримати посвідку на проживання в Німеччині Сьогодні 20:31 — Особисті фінанси

ТОП-4 підстави, як українцям отримати посвідку на проживання в Німеччині

За підсумками першого півріччя 2025 року у Німеччині різко скоротилась кількість прохачів про притулок.

У звіті ЄС зазначено, що з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку. Це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тимчасовий статус (§ 24 AufenthG) та посвідка на проживання — в чому різниця — пояснили експерти.

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Про це пише ukrainianingermany

§ 24 AufenthG — автоматичний, терміновий статус для біженців з України (тимчасовий захист). Дає право жити, працювати, отримувати соціальні виплати. Діє до 4 березня 2026 року або до кінця терміну дії паспорта.

Aufenthaltserlaubnis — стандартна посвідка на проживання для цілей навчання, роботи, возз’єднання сім’ї або з гуманітарних причин. Отримується за офіційним рішенням імміграційної служби (Ausländerbehörde).

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Що таке посвідка на проживання (ВНЖ) в Німеччині

Якщо ви ще в Україні отримали національну візу (тип D) — то це просто квиток на в’їзд до Німеччини.

Вже тут, у Німеччині, ви змінюєте візу на посвідку на проживання — і ось тоді починається «доросле життя» в цій країні: можна працювати, отримувати страховку, здавати на водійські права і так далі.

А якщо ви приїхали за § 24 (тимчасовий захист), віза взагалі не потрібна — але ви можете перейти на посвідку на проживання, коли знайдете роботу, вступите на навчання або одружитеся.

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Що дає Aufenthaltserlaubnis

Ось що ви реально отримуєте, коли у вас на руках німецька пластикова картка посвідки на проживання:

Право працювати (без зайвої бюрократії)

Навчання, мовні курси, Ausbildung — без обмежень

Офіційна страховка та доступ до лікарів

Kindergeld — щомісячні виплати на дітей

Доступ до держпрограм: профорієнтація, допомога, курси

Легальний статус, з яким простіше орендувати житло, відкрити рахунок і т.д.

Посвідка на проживання діє — від 1 до 4 років.

Наприклад, у вас трудовий контракт на 2 роки — вам, швидше за все, дадуть посвідку теж на 2. Але не переживайте: продовжувати можна, і багато разів.

На якій підставі українці можуть отримати посвідку на проживання

Якщо ви переїхали до Німеччини і замислюєтеся про майбутнє, стає логічним питання, як залишитися легально, надовго і з повними правами. Тобто — отримати посвідку на проживання (Aufenthaltserlaubnis).

Нижче — всі основні варіанти, актуальні саме для українців, включно з тими, хто приїхав за § 24 (тимчасовий захист).

Підстава № 1: Возз’єднання сім’ї

Цей варіант популярний у тих, чиї чоловік/дружина приїхали по роботі або навчанню, а друга половина — пізніше.

Що знадобиться:

Підтвердження спорідненості (свідоцтво про шлюб або народження)

Реєстрація за однією адресою

Достатня житлова площа та дохід у приймаючої сторони

Іноді — базове знання німецької мови (А1)

Підстава № 2: Робота в Німеччині

Якщо у вас є офіційна робота (або вже є запрошення), можна оформити робочу посвідку на проживання. Є кілька підкатегорій:

Blue Card (блакитна карта) — для фахівців з вищою освітою та зарплатою від 45 300 € (за даними на 2025 рік).

Робоча віза (§§ 18b, 18c) — для кваліфікованих працівників (наприклад, зварювальники, IT, водії, кухарі, медсестри та ін.).

Ausbildung з подальшим працевлаштуванням — якщо ви проходите професійне навчання в Німеччині, можна залишитися і працювати.

Роботодавець повинен підтвердити, що умови відповідають німецьким стандартам (зарплата, робочий час, страховка). Подавати документи потрібно через Ausländerbehörde за місцем проживання.

Підстава № 3: Навчання або Ausbildung

Якщо ви вступили до університету, на мовні курси або в систему дуального навчання (Ausbildung) — це вже підстава для отримання посвідки на проживання.

Важливо:

Навчальна посвідка на проживання не дає права на повну зайнятість, але підробляти — можна.

Ви повинні довести, що можете себе утримувати (наприклад, рахунок з потрібною сумою).

Після закінчення навчання або Ausbildung можна змінити тип посвідки на проживання і залишитися по роботі.

Підстава № 4: Власний бізнес у Німеччині (§ 21)

Так, навіть це можливо! Якщо ви хочете відкрити бізнес — кафе, IT-студію, логістичну фірму — і він буде корисний для німецької економіки, ви можете отримати посвідку на проживання за § 21 Закону про перебування (Aufenthaltsgesetz).

Вимоги:

Бізнес-план

Фінансування (власні кошти або інвестиції)

Економічна користь для регіону (податки, робочі місця)

Підтверджений досвід (наприклад, ви підприємець в Україні)

Тимчасовий захист за § 24 AufenthG, наданий українцям, також може бути підставою для отримання посвідки на проживання в майбутньому.

Раніше владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.

Окрім зміни терміну для отримання громадянства, новий законопроєкт містить ще одну важливу новацію. Для окремих категорій біженців скасовується можливість возз’єднання з родинами, які залишилися на батьківщині.

Також Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт має намір ініціювати законодавчі зміни, які передбачають заборону на подачу заяв щодо возз’єднання сімей для біженців без постійного статусу.

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