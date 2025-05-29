Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW — Finance.ua
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Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW

Світ
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Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
Владна коаліція Німеччини ухвалила новий законопроєкт, який скасовує можливість швидкого отримання громадянства для іноземців.
Про це пише DW.
Раніше ця норма дозволяла стати громадянином ФРН вже через три роки проживання за умови «особливо позитивних інтеграційних досягнень». Вона була запроваджена попереднім урядом і діяла з червня 2024 року.
Тепер, згідно з новим документом, іноземці зможуть отримати німецьке громадянство лише після п’яти років легального проживання у країні. Остаточне рішення щодо набуття чинності цих змін має ухвалити Бундестаг.
Таким чином, влада повертається до більш суворих вимог для натуралізації, які діяли раніше.
Критика експрес-надання громадянства лунала ще під час виборчої кампанії від блоку ХДС/ХСС, який переміг на виборах до Бундестагу. Представники цієї політичної сили наполягали, що спрощена процедура може створити ризики для інтеграції та безпеки країни.
Зміна законодавства стала одним із ключових пунктів їхньої передвиборчої програми.
Окрім зміни терміну для отримання громадянства, новий законопроєкт містить ще одну важливу новацію. Для окремих категорій біженців скасовується можливість возз’єднання з родинами, які залишилися на батьківщині.
За матеріалами:
ua.news
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