Яке іспанське місто серед 25 туристичних напрямків світу рекомендоване як «Найкращі подорожі»
Місто Кадіс було обрано єдиним іспанським напрямком у списку «Найкращі подорожі 2026» за версією Lonely Planet.
Про це пише іспанське видання larazon.
В останньому, вже 16-му виданні цього путівника зібрано загалом 25 напрямків та 25 рекомендованих вражень на наступний рік.
Рекомендують відвідати класичні напрямки, такі як Пхукет (Таїланд), Мехіко (Мексика) чи Ірландія, а також інші місця, такі як Національний парк Теодора Рузвельта (США), острів Реюньйон чи район Лібердаде в Сан-Паулу (Бразилія).
Хто у списку
Разом з ними до списку входять Ботсвана, Перу, Чеджудо (Південна Корея), гори Ікара-Фліндерс та Аутбек (Південна Австралія), Сардинія (Італія), Туніс, Барбадос, Соломонові острови, Мен (США), Кецальтенанго (Гватемала), Джафна (Шрі-Ланка), Утрехт (Нідерланди), Картахена (Колумбія), Фінляндія, Куйньон (В'єтнам), Британська Колумбія (Канада), Сіємреап (Камбоджа) та Північний острів (Нова Зеландія).
Поділитися новиною
Також за темою
У Німеччині пропонують обмежити в’їзд молодим чоловікам з України
Яке іспанське місто серед 25 туристичних напрямків світу рекомендоване як «Найкращі подорожі»
Meta звільняє 600 працівників з відділу штучного інтелекту
Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям (інфографіка)
ТОП-3 іспанські міста, де багато скарг від туристів
У Луврі оцінили збитки після пограбування у 88 млн євро