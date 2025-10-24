Яке іспанське місто серед 25 туристичних напрямків світу рекомендоване як «Найкращі подорожі» Сьогодні 18:00 — Світ

Місто Кадіс було обрано єдиним іспанським напрямком у списку «Найкращі подорожі 2026» за версією Lonely Planet.

Про це пише іспанське видання larazon.

В останньому, вже 16-му виданні цього путівника зібрано загалом 25 напрямків та 25 рекомендованих вражень на наступний рік.

Рекомендують відвідати класичні напрямки, такі як Пхукет (Таїланд), Мехіко (Мексика) чи Ірландія, а також інші місця, такі як Національний парк Теодора Рузвельта (США), острів Реюньйон чи район Лібердаде в Сан-Паулу (Бразилія).

Хто у списку

Разом з ними до списку входять Ботсвана, Перу, Чеджудо (Південна Корея), гори Ікара-Фліндерс та Аутбек (Південна Австралія), Сардинія (Італія), Туніс, Барбадос, Соломонові острови, Мен (США), Кецальтенанго (Гватемала), Джафна (Шрі-Ланка), Утрехт (Нідерланди), Картахена (Колумбія), Фінляндія, Куйньон (В'єтнам), Британська Колумбія (Канада), Сіємреап (Камбоджа) та Північний острів (Нова Зеландія).

