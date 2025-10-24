Речниця Білого дому: нові санкції створюють потужний тиск на рф Сьогодні 20:23 — Світ

Речниця Білого дому: нові санкції створюють потужний тиск на рф

У Білому домі вважають, що запровадження нових санкцій проти найбільших нафтових компаній росії створить значний тиск на її економіку та змусить інші держави скоротити закупівлі російських енергоносіїв.

Про це заявила на пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.

Санкції мають «вагомий ефект»

У відповідь на прохання оцінити, яким є тиск нових санкцій США, запроваджених проти росії напередодні, Левітт сказала: «Дуже великий».

Вона назвала нові обмеження «досить вагомими», вказавши, що Індія і Китай вже починають скорочувати закупівлі нафти з рф.

Заклик до союзників

«Президент (Трамп. — Ред.) також закликав європейські країни, наших союзників, припинити закупівлі російської нафти. Тож це, безумовно, повноцінний тиск, і ми очікуємо, що ці санкції завдадуть шкоди», — підкреслила речниця президента США.

Нагадаємо, 23 жовтня Finance.ua писав , що Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнуться російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запроваджують у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Крім «Роснафти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснафти» і 6 — «Лукойлу».

