Зеленський розповів, на що можна витратити 140 мільярдів євро заморожених російських активів

Україна має отримати заморожені російські кошти, це буде реальним фінансовим покаранням росії.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

«Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант», — зазначив президент.

За його словами, йдеться про суму від 140 до 160 мільярдів доларів, і якщо Україна зможе скористатися цими коштами, це стане серйозним ударом по системі путіна та його оточення.

«Це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку. Тому я вважаю, що це дуже важливо», — сказав Зеленський.

Використання коштів на оборону та виробництво

Президент підкреслив, що передача заморожених активів Україні стане не просто санкцією, а реальним фінансовим покаранням росії.

«Заморозити гроші — це одне, а віддати їх Україні — зовсім інше. Не тільки на зброю. Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону — це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби ППО, щоб захистити енергетику тощо», — пояснив він.

Президент зазначив, що використання заморожених активів стане важливим сигналом для москви.

«Якщо росія продовжить війну, вона може втратити від 35 до 80 мільярдів доларів на торгівлі енергоносіями — залежно від того, як діятимуть санкції, — і ще 140 мільярдів на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про «репараційний кредит», який буде погашений, коли Україна отримає від росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни,

Водночас Бельгія відзначає, що конфіскація активів може призвести до судових позовів проти Euroclear і спровокувати фінансову кризу.

Навіть у разі припинення вогню росія не зможе повернути собі заморожені в ЄС активи, доки не виплатить Україні репарації, заявляла верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

