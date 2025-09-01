У ЄС пояснили, в якому випадку росія може повернути свої заморожені активи — Finance.ua

У ЄС пояснили, в якому випадку росія може повернути свої заморожені активи Сьогодні 11:00

У ЄС пояснили, в якому випадку росія може повернути свої заморожені активи

Навіть у разі припинення вогню росія не зможе повернути собі заморожені в ЄС активи, доки не виплатить Україні репарації.

Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі Гімніх у Копенгагені, передає Укрінформ.

«Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть росії без того, щоб вона виплатила репарації», — сказала вона.

За словами Каллас, попри зусилля міжнародної дипломатії та ідеї організації переговорів на високому рівні, росія «показує, що не хоче миру».

Нагадаємо, Європейський Союз залишить замороженими 210 мільярдів євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року. Прибутки від цих коштів і надалі передаватимуться на підтримку України. Перший транш у розмірі 3 мільярдів євро Україна отримала в січні 2025 року. Наступні виплати по 1 мільярду євро надходили в березні, квітні, травні та червні. Виплати продовжуватимуться протягом усього року.

Крім того, Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

На думку голови Національного банку України Андрія Пишного, знерухомлені російські активи можуть допомогти зменшити вартість інтеграції України до Європейського Союзу, якщо їх буде використано для фінансування відбудови.

