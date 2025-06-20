ЄС залишить замороженими 210 млрд євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року — Finance.ua

ЄС залишить замороженими 210 млрд євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року Сьогодні 08:21 — Світ

ЄС залишить замороженими 210 млрд євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року

Європейський Союз залишить замороженими 210 мільярдів євро російських активів щонайменше до кінця 2025 року. Прибутки від цих коштів і надалі передаватимуться на підтримку України.

Про це повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі, пише «Європейська правда».

Читайте також російські активи можуть допомогти здешевити вступ України до ЄС — Пишний

Ламмерт зазначив, що прибутки від російських активів спрямовуються, зокрема, на оборонну промисловість України та відновлення енергетичної інфраструктури. Це фінансування здійснюється за допомогою кредитів G7 на 45 мільярдів євро.

«Ми знерухомили активи росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і використовуємо прибутки від них для підтримки України», — сказав речник Єврокомісії.

Читайте також У G7 відмовилися розморозити російські активи

Перший транш у розмірі 3 мільярдів євро Україна отримала в січні 2025 року. Наступні виплати по 1 мільярду євро надходили в березні, квітні, травні та червні. За словами Ламмерта, виплати продовжуватимуться протягом усього року.

Він пояснив, що потім ці кредити будуть погашені за рахунок майбутніх потоків надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів.

Нагадаємо, Європейський Союз шукає можливість отримати додаткові мільярди євро з заморожених російських активів, вкладаючи їх у більш ризиковані інструменти. Такий крок дозволить збільшити фінансову допомогу Україні, не конфісковуючи кошти безпосередньо.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.