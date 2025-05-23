У G7 відмовилися розморозити російські активи — Finance.ua

У G7 відмовилися розморозити російські активи Сьогодні 12:21

У G7 відмовилися розморозити російські активи

російські активи залишатимуться замороженими, поки країна-агресорка не припинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки.

Про це йдеться у спільному комюніке , ухваленому за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7.

«Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки росія не припинить свою агресію та не сплатить за шкоду, завдану Україні», — йдеться у спільній заяві G7.

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У G7 наголосили, що підтримують поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню.

Також країни G7 визнали, що мобілізація приватного сектору відіграватиме важливу роль у відновленні та реконструкції України.

Вони послалися на оцінку Світового банку, згідно з якою відповідні витрати протягом наступного десятиліття можуть сягнути $524 млрд.

У цьому контексті вони заявили про намір і далі підтримувати через трастовий фонд MIGA SURE та співпрацювати з урядом України, міжнародними фінансовими установами й страховим сектором через Платформу донорів для України. Однією з цілей є якнайшвидше скасування повної заборони, яка наразі накладена на Україну.

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Окремо зазначено, що країни та організації, які фінансово або технічно підтримували російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України.

«Ми й надалі координуватимемо підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, зокрема на саміті з відновлення України, який відбудеться в Римі 10−11 липня 2025 року», — повідомили в G7.

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