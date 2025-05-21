Країни G7 обговорюють тарифи на дешеві китайські товари та можливе зниження ціни на російську нафту — Finance.ua

Країни G7 обговорюють тарифи на дешеві китайські товари та можливе зниження ціни на російську нафту Сьогодні 15:28

Країни G7 обговорюють тарифи на дешеві китайські товари та можливе зниження ціни на російську нафту

Країни «Великої сімки» почали переговори щодо можливого запровадження тарифів на надлишковий імпорт дешевих товарів з Китаю, а також розглядають зміну обмеження цін на російську нафту.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань на відкритті зустрічі G7 у канадському місті Банф, передає Bloomberg.

Міністр фінансів Канади повідомив, що до порядку денного зустрічі G7 увійшли обговорення спільно реагувати на те, що Китай виробляє і продає занадто багато дешевих товарів. За його словами, учасники зустрічі шукають шляхи, як обмежити надмірний китайський експорт.

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Країни Заходу дедалі частіше звинувачують китайські платформи, такі як Temu та Shein, у насиченні ринку товарами низької вартості, що шкодить місцевому виробництву.

Євросоюз може запровадити фіксовані мита за невеликі посилки, які надходять з-за кордону. Франція вже виступає за такі збори, подібні заходи розглядають також Велика Британія та Японія.

За даними Bloomberg, основним ринком для китайського дрібнооптового експорту залишаються США. Минулого року туди надійшла чверть з усього обсягу такого експорту на суму 94 мільярди доларів. Минулого місяця кількість посилок до Сполучених Штатів зросла майже на 30% порівняно з тим самим періодом торік — люди поспішали замовити товари до введення нових мит. Тепер очікується, що обсяги такої торгівлі зменшаться.

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Окрім теми китайських товарів, учасники зустрічі G7 також обговорюють можливість зміни граничної ціни на російську нафту, яка зараз становить 60 доларів за барель. Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на необхідності зниження ціни, щоб завдати удару по російській економіці.

«Це гарна нагода переглянути існуюче обмеження цін», — сказав він.

Втім, як пише видання, позиція США залишається незрозумілою після телефонної розмови Дональда Трампа з лідером росії володимиром путіним. Американський лідер назвав бесіду «чудовою» і підняв тему потенційної великої торгової співпраці з росією після завершення війни в Україні, що викликало розчарування серед європейських лідерів, які побачили в таких заявах «пропагандистську» перемогу для путіна.

Напередодні ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти рф, спрямований на боротьбу з «тіньовим флотом» танкерів, що допомагають обходити нафтові обмеження. Однак будь-яке зниження граничної ціни можливе лише за згоди всіх країн G7.

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