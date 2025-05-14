Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму — Finance.ua
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Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму

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Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму
Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму
Ціни на російську нафту знижуються п’ятий тиждень поспіль, що призвело до падіння доходів рф від експорту сировини до дворічного мінімуму. І це попри збільшення обсягу постачання «чорного золота».
Як повідомляє Bloomberg, за період з 11 квітня по 11 травня рф заробила на експорті «чорного золота» 4,09 млрд доларів, що трохи більше, ніж за період з 4 квітня до 4 травня. Разом з тим, це другий найнижчий показник з квітня 2023 року.
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При цьому зросли обсяги поставок — на 3%, до 3,43 млн барелів на добу.
Натомість експортні ціни на основні сорти російської нафти, що відвантажуються з портів Балтійського, Чорноморського і Тихоокеанського регіонів, продовжували знижуватися. Зокрема, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтійського моря впали приблизно на 50 центів за барель — до 48,5 долара, тоді як ціни на нафту в Чорному морі знизилися приблизно на 60 центів до 49,2 долара за барель.
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Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ВСТО впала приблизно на 1,4 долара, до 53,9 долара за бочку.
За матеріалами:
УНІАН
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