Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму — Finance.ua

Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму Сьогодні 12:23

Дохід від експорту російської нафти впав до дворічного мінімуму

Ціни на російську нафту знижуються п’ятий тиждень поспіль, що призвело до падіння доходів рф від експорту сировини до дворічного мінімуму. І це попри збільшення обсягу постачання «чорного золота».

Як повідомляє Bloomberg , за період з 11 квітня по 11 травня рф заробила на експорті «чорного золота» 4,09 млрд доларів, що трохи більше, ніж за період з 4 квітня до 4 травня. Разом з тим, це другий найнижчий показник з квітня 2023 року.

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При цьому зросли обсяги поставок — на 3%, до 3,43 млн барелів на добу.

Натомість експортні ціни на основні сорти російської нафти, що відвантажуються з портів Балтійського, Чорноморського і Тихоокеанського регіонів, продовжували знижуватися. Зокрема, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтійського моря впали приблизно на 50 центів за барель — до 48,5 долара, тоді як ціни на нафту в Чорному морі знизилися приблизно на 60 центів до 49,2 долара за барель.

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Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ВСТО впала приблизно на 1,4 долара, до 53,9 долара за бочку.

УНІАН За матеріалами:

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